Мальдивы запрещают израильтянам въезд в страну из-за войны в Газе

В правительстве острова создадут специальный подкомитет, который будет контролировать выполнение решения о запрете въезда в страну израильтян

Мохамед Муицзу (Фото: EPA)

Мальдивы решили запретить въезд на территорию острова гражданам Израиля – это решение является ответом на события в секторе Газа. Об этом идет речь в сообщении Офиса президента Республики.

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Отмечается, что глава островной страны Мохаммед Муицзу решил ввести соответствующий запрет по рекомендации правительства.

Офис президента страны подчеркнул, что Кабмин изменит законы государства, чтобы запретить владельцам израильских паспортов въезд на Мальдивы. Также в правительстве будет создан специальный подкомитет для контроля за этим процессом.

Кроме того, глава Мальдивов проинформировал, что начнет кампанию по сбору средств для помощи палестинским беженцам.

Он добавил, что Мальдивы планируют в ближайшее время провести общенациональный митинг в знак солидарности с Палестиной.

21 мая глава США Байден заявил, что Израиль не совершает геноцида в своей военной кампании против боевиков ХАМАС в секторе Газа.

В мае Норвегия, Испания и Ирландия заявили о признании Палестинского государства. В ответ на такое решение в Израиле заявили, что будут рассматривать дальнейшие дипломатические шаги против официальных лиц этих государств.

30 мая правительство Словении также одобрило предложение о признании Палестины – дальше решение должен принять парламент.

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