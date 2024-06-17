Нетаньягу розпустив військовий кабінет міністрів: його було створено після нападу ХАМАС – Reuters

Агентство передбачає, що тепер Нетаньягу вирішуватиме щодо ведення війни з ХАМАС із невеликою групою урядовців

Беньямін Нетаньягу (Фото: EPA)

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу розпустив військовий кабінет із шістьох посадовців, який було створено 11 жовтня 2023 року для управління військовими операціями, спрямованими проти угруповань ХАМАС і Хезболла. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на ізраїльського чиновника.

Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами

Журналісти назвали такий крок ізраїльського прем'єра "очікуваним", оскільки опозиціонер і ексміністр оборони країни Бені Ганц нещодавно подав у відставку з військового кабінету й закликав до дострокових виборів, звинувативши Нетаньягу в неправильному веденні війни Ізраїлю в Газі.

Слідом за ним з військового кабінету пішов колишній начальник Генштабу Армії оборони Ізраїлю Гаді Айзенкот.

Агентство передбачає, що тепер Нетаньягу вирішуватиме щодо ведення війни з ХАМАС із невеликою групою урядовців, серед яких: міністр оборони Йоав Галант і міністр зі стратегічних питань Рон Дермер, які входили до військового кабінету.

7 жовтня 2023 року ХАМАС атакував Ізраїль – бойовики перетнули кордон із країною одночасно з потужним ракетним обстрілом із сектору Гази.

8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни. Наступного дня ЦАХАЛ розпочав повну блокаду сектору Гази, а потім почав масштабну воєнну операцію проти ХАМАС.

20 травня 2024 року МКС запросив ордери на арешт Нетаньягу, міністра оборони Ізраїлю і трьох лідерів ХАМАС. Глава ізраїльського МЗС назвав ордери на арешт урядовців країни "історичною ганьбою, яка запам’ятається назавжди". Президент США Байден назвав "обурливим" таке клопотання.

3 червня Нетаньягу заявив, що допускає призупинення війни з ХАМАС на 42 дні для повернення заручників, але про повне завершення бойових дій поки не йтиметься.

Читайте також: Армія Ізраїлю зайшла у табір біженців у центрі сектору Гази. Там знайшли заручників ХАМАС