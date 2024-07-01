Нетаньягу: Ізраїль не завершить війну, доки ХАМАС не буде знищений

Цлі Ізраїлю – звільнення заручників і забезпечення того, щоб ця територія не становила загрози для країни, сказав Нетаньягу

Беньямін Нетаньягу (Фото: Shaul Golan/EPA)

Ізраїль продовжуватиме бойові дії в секторі Гази, доки ХАМАС не буде знищений і "всі інші цілі війни не будуть досягнуті". Про це повідомив прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу на засіданні уряду, передає Politico.

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"Заповіт полеглих – це наша місія. Ми будемо її виконувати", – зазначив він у своєму дописі у соцмережі після засідання уряду.

Прем'єр-міністр сказав, що цілі ізраїльського уряду – звільнення всіх заручників, які залишилися в секторі Гази, і забезпечення того, щоб ця територія більше ніколи не становила загрози для Ізраїлю.

"Тому, хто сумнівається в досягненні цих цілей, я повторюю: перемогу нічим не замінити. Ми не припинимо війну, доки не досягнемо всіх цих цілей", – наголосив Нетаньягу.

У матеріалі Politico йдеться, що США наполягають на тому, щоб Ізраїль погодився на тристоронню угоду про припинення вогню, яку підтримали декілька країн, зокрема Франція, Велика Британія, Єгипет та Катар. Вона містить кілька умов, зокрема те, що ізраїльські війська виводяться з міст у секторі Гази, видають гуманітарну допомогу та звільняють сотні палестинських ув’язнених в обмін на повернення ХАМАСом частини заручників і захоплених ізраїльських солдатів.

Однак перемовини зайшли в глухий кут, адже ХАМАС хоче, щоб вони були зосереджені на обміні полоненими, тоді як ізраїльський уряд наполягає на тому, що переговори також мають торкнутися демілітаризації сектора Гази.

Ізраїль почав воєнну операцію в секторі Гази після нападу ХАМАС 7 жовтня 2023 року, коли було вбито близько 1200 ізраїльтян, а ще приблизно 250 потрапили до полону бойовиків.

3 червня 2024 року Нетаньягу заявив, що допускає призупинення війни з ХАМАС на 42 дні для повернення заручників, але про повне завершення бойових дій поки не йтиметься.

17 червня Нетаньягу розпустив військовий кабінет із шістьох посадовців, який було створено 11 жовтня 2023 року для управління військовими операціями, спрямованими проти угруповань ХАМАС і Хезболла.

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