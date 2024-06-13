В США "очень обеспокоены" риском полномасштабной войны между Ливаном и Израилем – Reuters

Работа "Железного купола" в Израиле (Иллюстративное фото: EPA)

В США обеспокоены военными действиями на израильско-ливанской границе. Вашингтон считает, что это может перерасти в полномасштабную войну между государствами. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на неназванного высокопоставленного чиновника США.

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Собеседник заявил журналистам, что Белый дом считает, что для этого региона необходимы специальные меры безопасности.

По его словам, США обеспокоены эскалацией на израильско-ливанской границе, и то, что там сейчас происходит, может перерасти в полномасштабную войну.

"В течение восьми месяцев, с самого начала этого кризиса [войны между Израилем и ХАМАС] мы в разное время проводили последовательные и срочные переговоры с Израилем и Ливаном, чтобы не дать ему перерасти в полноценную войну, которая может иметь последствия за пределами других стран", – сказал чиновник.

Ливанская группировка Хезболла с начала нападения ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года обстреливала разные регионы страны. Так, ливанские боевики и Израиль атаковали друг друга, постоянно усиливая нападения – это вызвало беспокойство по поводу большей конфронтации, объясняют в США.

В частности, армия Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что 12 июня Хезболла совершила массированную атаку на страну, выпустив 170 ракет. Сначала было запущено около 90 целей со стороны Ливана, затем добавилось еще 80.

Израильские военные отметили, что определенное количество ракет было перехвачено – другие упали на открытых территориях на севере государства.

Собеседник Reuters добавил, что недостаточно просто прекратить огонь – должно быть соглашение, которое позволит израильтянам вернуться в свои дома на севере страны. Он также считает, что возвращение к тому положению вещей, которое было до 6 октября, в Ливане "не является приемлемым или жизнеспособным вариантом".

7 октября 2023 года ХАМАС атаковал Израиль – боевики пересекли границу со страной одновременно с мощным ракетным обстрелом из сектора Газа. На следующий день Израиль официально объявил о состоянии войны.

В декабре Минобороны Израиля заявляло, что государство хочет отвести Хезболлу от своей границы дипломатическими путями, или же это сделает армия страны.

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