Если дипломаты не остановят атаки Хезболлы, это сделает армия – министр обороны Израиля

Министр обороны Израиля заявил, что если не удастся отвести боевиков Хезболлы от границы средствами дипломатии, то за дело возьмутся военные

Йоав Галлант (Фото - EPA)

Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что правительство рассчитывает добиться отвода боевиков Хезболлы от границы Израиля дипломатическими средствами, но если это не сработает, за дело возьмутся военные. Об этом пишет The Times of Israel.

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В выступлении перед мэрами и главами муниципалитетов северных районов страны, откуда были из-за обстрелов Хезболлы эвакуированы около 80 000 жителей, Галлант сказал, что пока боевики Хезболлы не будут оттеснены от границы Ливана за реку Литани, правительство не будет предлагать жителям вернуться из эвакуации.

Галлант заявил, что правительство надеется "оттеснить" Хезболлу от границы дипломатическими средствами, но если это не удастся, будут применены все другие доступные меры, включая военную операцию.

Израиль намерен попытаться добиться выполнения требований резолюции 1701 Совета Безопасности ООН, и только если это не удастся, предпримет другие действия.

Издание напоминает, что резолюция 1701 Совбеза ООН, которая в 2006 году положила конец Второй ливанской войне, запретила военное присутствие Хезболлы к югу от реки Литани (протекает примерно в 30 км к северу от границы Ливана и Израиля), но Хезболла игнорирует эту резолюцию и регулярно нападает на приграничные территорий Израиля.

Ливанская группировка Хезболла активизировала обстрелы территории Израиля после нападения террористов ХАМАС на южные районы Израиля 7 октября и начала операции ЦАХАЛ против боевиков ХАМАС в секторе Газа.

7 октября во время вторжения террористов ХАМАС из контролируемого ими сектора Газа в южные районы Израиля погибли более 1400 человек, были захвачены и вывезены в Газу как заложники не менее 240 человек, в том числе младенцы, дети, женщины и пожилые люди.

8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны. На следующий день ЦАХАЛ приступил к полной блокаде сектора Газа, а затем к наземной операции для уничтожения инфраструктуры террористов ХАМАС и освобождения заложников.

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