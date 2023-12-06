Якщо дипломати не зупинять атаки Хезболли, це зробить армія – міністр оборони Ізраїлю

Міністр оборони Ізраїлю заявив, що якщо не вдасться відвести бойовиків Хезболли від кордону засобами дипломатії, то за справу візьмуться військові

Йоав Галлант (Фото - EPA)

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що уряд розраховує домогтися відведення бойовиків Хезболли від кордону Ізраїлю дипломатичними засобами, але якщо це не спрацює, візьмуться за справу військові. Про це пише The Times of Israel.

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У виступі перед мерами та головами муніципалітетів північних районів країни, звідки було через обстріл Хезболли евакуйовано близько 80 000 жителів, Галлант сказав, що поки бойовики Хезболли не будуть відтіснені від кордону Лівану за річку Літані, уряд не пропонуватиме жителям повернутися з евакуації.

Галлант заявив, що уряд сподівається "відтіснити" Хезболлу від кордону дипломатичними засобами, але якщо це не вдасться, будуть застосовані інші доступні заходи, включно з воєнною операцією.

Ізраїль має намір спробувати домогтися виконання вимог резолюції 1701 Ради Безпеки ООН, і тільки якщо це не вдасться, здійснить інші дії.

Видання нагадує, що резолюція 1701 Радбезу ООН, яка у 2006 році поклала кінець Другій ліванській війні, заборонила військову присутність Хезболли на південь від річки Літані (протікає приблизно за 30 км на північ від кордону Лівану та Ізраїлю), але Хезболла ігнорує цю резолюцію і регулярно нападає на прикордонні території Ізраїлю.

Ліванське угруповання Хезболла активізувало обстріли території Ізраїлю після нападу терористів ХАМАС на південні райони Ізраїлю 7 жовтня і початку операції ЦАХАЛ проти бойовиків ХАМАС у секторі Гази.

7 жовтня під час вторгнення терористів ХАМАС із контрольованого ними сектору Гази до південних районів Ізраїлю загинули понад 1400 осіб, були захоплені та вивезені до Гази як заручники щонайменше 240 осіб, зокрема немовлята, діти, жінки та люди похилого віку.

8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни. Наступного дня ЦАХАЛ розпочав повну блокаду сектору Гази, а потім наземну операцію для знищення інфраструктури терористів ХАМАС та звільнення заручників.

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