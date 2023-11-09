"Яхонт" та інші речі. У Хезболли є російські протикорабельні ракети з Сирії – Reuters
Ракети "Яхонт" (експортна назва російських ракет "Онікс", якими окупанти обстрілюють південь України) є на озброєнні в ліванського ісламістського угруповання Хезболла. Це може загрожувати військовим кораблям США. Про це пише видання Reuters, посилаючись на свої джерела, які ознайомлені з арсеналом угруповання.
Один зі співрозмовників повідомив, що протикорабельні можливості Хезболли надзвичайно розвинулися з 2006 року.
"Є "Яхонт", і, звичайно, є ще інші речі, крім нього", — сказав він, не уточнюючи подробиць.
Видання зазначило, що потужні російські протикорабельні ракети завуальовано загрожують кораблям Військово-морських сил США та підкреслюють ризики регіональної війни.
Звіти ЗМІ та аналітиків протягом багатьох років вказували на те, що угруповання придбало зброю в Сирії, коли понад 10 років тому розгорнуло там свої сили, щоб допомогти президенту Башару Асаду вести громадянську війну. Однак Хезболла не підтверджувала, що має таке озброєння.
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Лідер угруповання Хасан Насралла минулого тижня попередив США, що вони "мають щось" для американських кораблів у регіоні. Заява з'явилась на тлі війни ХАМАС та Ізраїлю.
Два джерела в Лівані, знайомі з арсеналом підтримуваного Іраном угруповання, зазначили, що він мав на увазі розширені можливості протикорабельних ракет Хезболли, включно з ракетою російського виробництва "Яхонт" із дальністю дії до 300 км.
Видання додало, що Вашингтон тримає в Середземному морі два авіаносці та допоміжний корабель. Судна мають стримувати Іран, який підтримує ХАМАС, Хезболлу та Ісламський джихад у Палестині.
У своїй промові 3 листопада Насралла сказав, що військові кораблі США в Середземному морі їх "не лякають і не лякатимуть".
У матеріалі додається, що троє нинішніх й один колишній американський чиновник заявили, що Хезболла створила "вражаючий" набір озброєнь, включно з протикорабельними ракетами.
"Очевидно, що ми звертаємо на це увагу й серйозно ставимося до їхніх можливостей", – сказав один із чиновників, не коментуючи безпосередньо, чи є в угруповання ракета "Яхонт".
Два співрозмовники додали Reuters, що Хезболла отримала цю зброю з Сирії під час бойових дій на підтримку Асада, чиї збройні сили вже давно озброює Росія.
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