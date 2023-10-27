США вдарили по іранських об'єктах у Сирії через атаки на американські бази – Пентагон
Міністр оборони США Ллойд Остін заявив на брифінгу, що 26 жовтня Сполучені Штати завдали ударів по двох іранських об'єктах у Сирії.
За його словами, атаки здійснювалися за дорученням президента США Джо Байдена. Він зазначив, що об'єкти у східній Сирії використовували бойовики Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) і пов’язані з ними групи.
"Ці високоточні удари в цілях самооборони є відповіддю на серію триваючих і здебільшого невдалих атак проти американського персоналу в Іраку та Сирії з боку підтримуваних Іраном ополченців, які почалися 17 жовтня", – сказав глава Пентагону.
Міністр додав, що "Сполучені Штати не прагнуть конфлікту і не мають ані наміру, ані бажання брати участь у подальших бойових діях, але ці підтримувані Іраном напади на американські сили є неприйнятними та повинні припинитися".
"Іран хоче приховати свою руку і заперечити свою роль в цих нападах на наші сили. Ми їм цього не дозволимо. Якщо напади іранських маріонеток на американські сили триватимуть, ми без вагань вживатимемо подальших необхідних заходів для захисту наших людей", – резюмував Остін.
- З 17 до 24 жовтня 2023 року військові бази США на Близькому Сході понад 10 разів атакували дронами та ракетами під час виконання бойових завдань в Іраку та Сирії. Внаслідок цього було поранено 20 американських військовослужбовців.
- Представник Білого дому Джо Кірбі заявив, що США відповідатимуть на напади на військові бази на Близькому Сході.
- 20 жовтня під час звернення до американців Байден заявив, що Сполучені Штати притягнуть до відповідальності Іран за підтримку війни РФ проти України та війни ХАМАС проти Ізраїлю.
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