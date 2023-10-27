США вдарили по іранських об'єктах у Сирії через атаки на американські бази – Пентагон

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив на брифінгу, що 26 жовтня Сполучені Штати завдали ударів по двох іранських об'єктах у Сирії.

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За його словами, атаки здійснювалися за дорученням президента США Джо Байдена. Він зазначив, що об'єкти у східній Сирії використовували бойовики Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) і пов’язані з ними групи.

"Ці високоточні удари в цілях самооборони є відповіддю на серію триваючих і здебільшого невдалих атак проти американського персоналу в Іраку та Сирії з боку підтримуваних Іраном ополченців, які почалися 17 жовтня", – сказав глава Пентагону.

Міністр додав, що "Сполучені Штати не прагнуть конфлікту і не мають ані наміру, ані бажання брати участь у подальших бойових діях, але ці підтримувані Іраном напади на американські сили є неприйнятними та повинні припинитися".

"Іран хоче приховати свою руку і заперечити свою роль в цих нападах на наші сили. Ми їм цього не дозволимо. Якщо напади іранських маріонеток на американські сили триватимуть, ми без вагань вживатимемо подальших необхідних заходів для захисту наших людей", – резюмував Остін.

З 17 до 24 жовтня 2023 року військові бази США на Близькому Сході понад 10 разів атакували дронами та ракетами під час виконання бойових завдань в Іраку та Сирії. Внаслідок цього було поранено 20 американських військовослужбовців.

Представник Білого дому Джо Кірбі заявив, що США відповідатимуть на напади на військові бази на Близькому Сході.

20 жовтня під час звернення до американців Байден заявив, що Сполучені Штати притягнуть до відповідальності Іран за підтримку війни РФ проти України та війни ХАМАС проти Ізраїлю.

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