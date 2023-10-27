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США ударили по иранским объектам в Сирии из-за атак на американские базы – Пентагон

Цей матеріал також доступний українською
27.10.2023, 06:57
США ударили по иранским объектам в Сирии из-за атак на американские базы – Пентагон - Фото
Ллойд Остин (Скриншот)

Министр обороны США Ллойд Остин заявил на брифинге, что 26 октября Соединенные Штаты нанесли удары по двум иранским объектам в Сирии.

По его словам, атаки осуществлялись по поручению президента США Джо Байдена. Он отметил, что объекты в восточной Сирии использовали боевики Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанные с ними группы.

"Эти высокоточные удары в целях самообороны являются ответом на серию продолжающихся и в большинстве своем неудачных атак против американского персонала в Ираке и Сирии со стороны поддерживаемых Ираном ополченцев, которые начались 17 октября", – сказал глава Пентагона.

Министр добавил, что "Соединенные Штаты не стремятся к конфликту и не намерены, ни желают участвовать в дальнейших боевых действиях, но эти поддерживаемые Ираном нападения на американские силы неприемлемы и должны прекратиться".

"Иран хочет скрыть свою руку и отрицать свою роль в этих нападениях на наши силы. Мы им этого не позволим. Если нападения иранских марионеток на американские силы будут продолжаться, мы будем без колебаний принимать дальнейшие необходимые меры для защиты наших людей", – резюмировал Остин.

  • С 17 по 24 октября 2023 года военные базы США на Ближнем Востоке более 10 раз атаковали дронами и ракетами во время выполнения боевых задач в Ираке и Сирии. В результате были ранены 20 американских военнослужащих.
  • Представитель Белого дома Джо Кирби заявил, что США будут отвечать на атаки на военные базы на Ближнем Востоке.
  • 20 октября во время обращения к американцам Байден заявил, что Соединенные Штаты привлекут к ответственности Иран за поддержку войны РФ против Украины и войны ХАМАС против Израиля.

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Милана Головань
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СирияИранбазаЛлойд Остин
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