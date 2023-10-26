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Білий дім прямо попередив Іран, що напади на війська США дорого обійдуться для нього

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26.10.2023, 22:52
Білий дім прямо попередив Іран, що напади на війська США дорого обійдуться для нього - Фото
Аятола Хаменеї (Фото - EPA)

Президент США Джо Байден направив пряме послання до верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї, в якому застеріг його від нападів на війська США в регіоні. Про це повідомив на брифінгу представник Білого дому Джон Кірбі, повідомляє Reuters.

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24 жовтня Пентагон повідомив, що за останній тиждень було понад десяток нападів на військових США в Іраку та Сирії.

25 жовтня Байден заявив на пресконференції, що попередив аятолу, що Сполучені Штати відреагують, якщо напади на військові сили США продовжуватимуться, але не уточнив, як саме це повідомлення було передано.

"Попередження полягало в тому, що якщо вони (Іран. – Ред.) продовжать атаки на наші сили, ми відповімо, і він має бути до цього готовий", – сказав Байден.

Він також підкреслив, що це попередження "не пов'язане з Ізраїлем".

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Сергій Бережний
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