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Белый дом напрямую предупредил Иран, что нападения на войска США дорого ему обойдутся

Цей матеріал також доступний українською
26.10.2023, 22:52
Белый дом напрямую предупредил Иран, что нападения на войска США дорого ему обойдутся - Фото
Аятолла Хаменеи (Фото - EPA)

Президент США Джо Байден направил прямое послание верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи, в котором предостерег его от нападений на войска США в регионе. Об этом сообщил на брифинге представитель Белого дома Джон Кирби, сообщает Reuters.

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24 октября Пентагон сообщил, что за последнюю неделю было более десятка нападений на военных США в Ираке и Сирии.

25 октября Байден заявил на пресс-конференции, что предупредил аятоллу, что Соединенные Штаты отреагируют, если нападения на военные силы США будут продолжаться, но не уточнил, как именно это сообщение было передано.

"Предупреждение заключалось в том, что если они (Иран. – Ред.) продолжат атаки на наши силы, мы ответим, и он должен быть к этому готов", – сказал Байден.

Он также подчеркнул, что это предупреждение "никак не связано с Израилем". 

  • 20 октября во время обращения к американцам Байден заявил, что Соединенные Штаты привлекут к ответственности Иран за поддержку войны РФ против Украины и войны ХАМАС против Израиля.

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Сергей Бережной
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