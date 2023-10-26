Белый дом напрямую предупредил Иран, что нападения на войска США дорого ему обойдутся
Президент США Джо Байден направил прямое послание верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи, в котором предостерег его от нападений на войска США в регионе. Об этом сообщил на брифинге представитель Белого дома Джон Кирби, сообщает Reuters.
24 октября Пентагон сообщил, что за последнюю неделю было более десятка нападений на военных США в Ираке и Сирии.
25 октября Байден заявил на пресс-конференции, что предупредил аятоллу, что Соединенные Штаты отреагируют, если нападения на военные силы США будут продолжаться, но не уточнил, как именно это сообщение было передано.
"Предупреждение заключалось в том, что если они (Иран. – Ред.) продолжат атаки на наши силы, мы ответим, и он должен быть к этому готов", – сказал Байден.
Он также подчеркнул, что это предупреждение "никак не связано с Израилем".
- 20 октября во время обращения к американцам Байден заявил, что Соединенные Штаты привлекут к ответственности Иран за поддержку войны РФ против Украины и войны ХАМАС против Израиля.
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