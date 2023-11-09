"Яхонт" и другие вещи. У Хезболла есть российские противокорабельные ракеты – Reuters

Ракеты "Яхонт" (экспортное название российских ракет "Оникс", которыми оккупанты обстреливают юг Украины) находятся на вооружении у ливанской исламистской группировки Хезболла. Это может угрожать военным кораблям США. Об этом пишет издание Reuters , ссылаясь на свои источники, которые ознакомлены с арсеналом группировки.

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Один из собеседников сообщил, что противокорабельные возможности Хезболла чрезвычайно развились с 2006 года.

"Есть "Яхонт", и, конечно, есть еще другие вещи, кроме него", – сказал он, не уточняя деталей.

Издание отметило, что мощные российские противокорабельные ракеты завуалированно угрожают кораблям военно-морских сил США и подчеркивают риск региональной войны.

Отчеты СМИ и аналитиков на протяжении многих лет указывали на то, что группировка приобрела оружие в Сирии, когда более 10 лет назад развернула свои силы, чтобы помочь президенту Башару Асаду вести гражданскую войну. Однако, Хезболла не подтверждала, что имеет такое вооружение.

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Лидер группировки Гасан Насралла на прошлой неделе предупредил США, что они "имеют что-то" для американских кораблей в регионе. Заявление появилось на фоне войны ХАМАС и Израиля.

Два источника в Ливане, знакомые с арсеналом поддерживаемой Ираном группировки, комментируя это, отметили, что он имел в виду расширенные возможности противокорабельных ракет Хезболлы, включая ракету российского производства "Яхонт" с дальностью действия до 300 км.

Издание добавило, что Вашингтон держит в Средиземном море два авианосца и вспомогательный корабль. Суда должны сдерживать Иран, поддерживающий ХАМАС, Хезболлу и Исламский джихад в Палестине.

В своей речи 3 ноября Насралла сказал, что военные корабли США в Средиземном море их "не пугают и не будут пугать".

В материале добавляется, что трое нынешних и один бывший американский чиновник заявили, что Хезболла создала "впечатляющий" набор вооружений с противокорабельными ракетами.

"Очевидно, что мы обращаем на это внимание и серьезно относимся к их возможностям", – сказал один из чиновников, не комментируя напрямую, есть ли у группировки ракета "Яхонт".

Два собеседника добавили Reuters, что Хезболла получила это оружие из Сирии во время боевых действий в поддержку Асада, чьи вооруженные силы уже давно вооружают Россия.

15 октября 2023 года штаб миссии ООН на границе Ливана и Израиля пострадал при обмене ракетными ударами между ЦАХАЛ и террористической группировкой Хезболла.

С 17 по 24 октября 2023 года военные базы США на Ближнем Востоке более 10 раз атаковали дронами и ракетами во время выполнения боевых задач в Ираке и Сирии. В результате были ранены 20 американских военнослужащих.

27 октября министр обороны США Ллойд Остин заявил на брифинге, что 26 октября Соединенные Штаты нанесли удары по двум иранским объектам в Сирии.

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