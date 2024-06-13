У США "дуже стурбовані" ризиком повномасштабної війни між Ліваном та Ізраїлем – Reuters

Робота "Залізного купола" в Ізраїлі (Ілюстративне фото: EPA)

В США стурбовані воєнними діями на ізраїльсько-ліванському кордоні. Вашингтон вважає, що це може перерости у повномасштабну війну між державами. Про це повідомило агентство Reuters, посилаючись на неназваного високопоставленого посадовця США.

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Співрозмовник заявив журналістам, що Білий дім вважає, що для цього регіону необхідні спеціальні заходи безпеки.

За його словами, США стурбовані ескалацією на ізраїльсько-ліванському кордоні, й те, що там зараз відбувається, може перерости у повномасштабну війну.

"Протягом восьми місяців, від самого початку цієї кризи [війни між Ізраїлем та ХАМАС], ми в різний час проводили послідовні та термінові переговори з Ізраїлем і Ліваном, щоб не дати їй перерости у повноцінну війну, яка може мати наслідки за межами інших країн", – сказав посадовець.

Ліванське угруповання Хезболла від початку нападу ХАМАС на Ізраїль у жовтні 2023 року здійснювало обстріли різних регіонів країни. Так, ліванські бойовики та Ізраїль атакували одне одного, постійно посилюючи напади – це викликало занепокоєння щодо більшої конфронтації, пояснюють у США.

Зокрема, армія Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомила, що 12 червня Хезболла здійснила масовану атаку на країну, випустивши 170 ракет. Спочатку було запущено близько 90 цілей зі сторони Лівану, згодом додалось ще 80.

Ізраїльські військові зазначили, що певну кількість ракет було перехоплено – інші впали на відкритих територіях на півночі держави.

Співрозмовник Reuters додав, що недостатньо просто припинити вогонь – має бути угода, яка дозволить ізраїльтянам повернутися до своїх домівок на півночі країни. Він також вважає, що повернення до того стану речей, який був до 6 жовтня, в Лівані "не є прийнятним або життєздатним варіантом".

7 жовтня 2023 року ХАМАС атакував Ізраїль – бойовики перетнули кордон із країною одночасно з потужним ракетним обстрілом із сектору Гази. Наступного дня Ізраїль офіційно оголосив про стан війни.

У грудні Міноборони Ізраїлю заявляло, що держава хоче відведення Хезболли від свого кордону дипломатичними засобами, або ж це зробить армія країни.

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