США возобновят поставки авиабомб в Израиль, но не всех – Reuters
Администрация президента США Джо Байдена возобновит предоставление 500-фунтовых бомб Израилю, но не будет поставлять 2000-фунтовые бомбы из-за опасений их использования в густонаселенных районах сектора Газа. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника.
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В материале говорится, что в мае США остановили поставки бомб Израилю из-за беспокойства по поводу влияния, которое они могут оказать в Газе. Особую обеспокоенность Белого дома вызвало использование такого вооружения в Рафахе, где нашли убежище более миллиона палестинцев.
"Мы ясно дали понять, что нас беспокоит окончательное использование 2000-фунтовых бомб, особенно для израильской кампании в городе Рафах, о завершении которой они объявили", – заявил американский чиновник.
По его словам, 500-фунтовые бомбы были в одной партии с более крупными, которые поставили на паузу, поэтому произошли задержки поставок.
"Нашей главной заботой было и остается потенциальное использование 2000-фунтовых бомб в городе Рафах и других местах в Газе. Поскольку наша обеспокоенность не касалась 500-фунтовых бомб, они продвигаются вперед в рамках обычного процесса", — подчеркнул чиновник.
- 8 мая 2024 года США приостановили поставки авиабомб Израилю после того, как израильская армия начала наступление на палестинский город Рафах на юге сектора Газа.
- 19 июня премьер Израиля Нетаньяху подверг критике руководство США за задержку в поставках вооружения его стране.
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