США возобновят поставки авиабомб в Израиль, но не всех – Reuters

Сектор Газа (Фото: Mohhamed Saber/EPA)

Администрация президента США Джо Байдена возобновит предоставление 500-фунтовых бомб Израилю, но не будет поставлять 2000-фунтовые бомбы из-за опасений их использования в густонаселенных районах сектора Газа. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника.

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В материале говорится, что в мае США остановили поставки бомб Израилю из-за беспокойства по поводу влияния, которое они могут оказать в Газе. Особую обеспокоенность Белого дома вызвало использование такого вооружения в Рафахе, где нашли убежище более миллиона палестинцев.

"Мы ясно дали понять, что нас беспокоит окончательное использование 2000-фунтовых бомб, особенно для израильской кампании в городе Рафах, о завершении которой они объявили", – заявил американский чиновник.

По его словам, 500-фунтовые бомбы были в одной партии с более крупными, которые поставили на паузу, поэтому произошли задержки поставок.

"Нашей главной заботой было и остается потенциальное использование 2000-фунтовых бомб в городе Рафах и других местах в Газе. Поскольку наша обеспокоенность не касалась 500-фунтовых бомб, они продвигаются вперед в рамках обычного процесса", — подчеркнул чиновник.

8 мая 2024 года США приостановили поставки авиабомб Израилю после того, как израильская армия начала наступление на палестинский город Рафах на юге сектора Газа.

19 июня премьер Израиля Нетаньяху подверг критике руководство США за задержку в поставках вооружения его стране.

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