США відновлять постачання авіабомб до Ізраїлю, але не всіх – Reuters

Сектор Гази (Фото: Mohhamed Saber/EPA)

Адміністрація президента США Джо Байдена відновить надання 500-фунтових бомб Ізраїлю, але не постачатиме 2000-фунтові бомби через побоювання щодо їх використання в густонаселених районах сектору Гази. Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на неназваного американського посадовця.

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У матеріалі йдеться, що у травні США зупинили постачання бомб Ізраїлю через занепокоєння щодо впливу, який вони можуть мати в Газі. Особливу стурбованість Білого дому викликало використання такого озброєння у Рафаху, де знайшли притулок понад мільйон палестинців.

"Ми ясно дали зрозуміти, що нас турбує кінцеве використання 2000-фунтових бомб, особливо для ізраїльської кампанії у місті Рафах, про завершення якої вони оголосили", – заявив американський посадовець.

За його словами, 500-фунтові бомби були в одній партії з більшими, які поставили на паузу, тому відбулося затримання постачання.

"Нашою головною турботою було і залишається потенційне використання 2000-фунтових бомб у місті Рафах та інших місцях у Газі. Оскільки наша стурбованість не стосувалася 500-фунтових бомб, вони просуваються вперед у межах звичайного процесу", – наголосив посадовець.

8 травня 2024 року США призупинили постачання авіабомб Ізраїлю після того, як ізраїльська армія розпочала наступ на палестинське місто Рафах на півдні сектору Гази.

19 червня прем’єр Ізраїлю Нетаньягу розкритикував керівництво США за затримку у постачанні озброєння його країні.

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