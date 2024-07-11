США відновлять постачання авіабомб до Ізраїлю, але не всіх – Reuters
Адміністрація президента США Джо Байдена відновить надання 500-фунтових бомб Ізраїлю, але не постачатиме 2000-фунтові бомби через побоювання щодо їх використання в густонаселених районах сектору Гази. Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на неназваного американського посадовця.
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У матеріалі йдеться, що у травні США зупинили постачання бомб Ізраїлю через занепокоєння щодо впливу, який вони можуть мати в Газі. Особливу стурбованість Білого дому викликало використання такого озброєння у Рафаху, де знайшли притулок понад мільйон палестинців.
"Ми ясно дали зрозуміти, що нас турбує кінцеве використання 2000-фунтових бомб, особливо для ізраїльської кампанії у місті Рафах, про завершення якої вони оголосили", – заявив американський посадовець.
За його словами, 500-фунтові бомби були в одній партії з більшими, які поставили на паузу, тому відбулося затримання постачання.
"Нашою головною турботою було і залишається потенційне використання 2000-фунтових бомб у місті Рафах та інших місцях у Газі. Оскільки наша стурбованість не стосувалася 500-фунтових бомб, вони просуваються вперед у межах звичайного процесу", – наголосив посадовець.
- 8 травня 2024 року США призупинили постачання авіабомб Ізраїлю після того, як ізраїльська армія розпочала наступ на палестинське місто Рафах на півдні сектору Гази.
- 19 червня прем’єр Ізраїлю Нетаньягу розкритикував керівництво США за затримку у постачанні озброєння його країні.
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