Демократы озабочены новыми оговорками Байдена. Макрон, Стармер и Шольц его поддержали

Демократы стали озабочены после того, как Байден на саммите НАТО назвал Зеленского "Путиным", а Гаррис – "Трампом"

Джо Байден (Фото: ЕРА/JIM LO SCALZO)

Демократы стали еще более озабочены действующим президентом США Джо Байденом после того, как тот назвал украинского коллегу Владимира Зеленского "президентом Путиным", а вице-президента Камалу Гаррис – "вице-президентом Трампом". Об этом сообщает The Telegraph.

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Такие оговорки Байден допустил в завершении саммита НАТО в Вашингтоне 11 июля. Как отмечают журналисты, именно это мероприятие должно было дать возможность американскому лидеру "реабилитироваться" после неудачных теледебатов 27 июня.

Говоря о важности защиты Украины от российской агрессии, Байден повернулся к Зеленскому и представил его публике как "президента Путина". После этого он оправдался, заявив, что просто "очень сосредоточен на том, чтобы победить Путина".

Позже он также назвал своего вице-президента Гаррис "вице-президентом Трампом".

Главный демократ в Комитете по разведке Палаты представителей Джим Хаймс заявил, что демократы должны выдвинуть "сильнейшего из возможных кандидатов", чтобы победить Трампа, и он "больше не верит, что это Джо Байден".

В то же время новый премьер Британии Кир Стармер подчеркнул, что Байдену нужно отдать должное за проведение "замечательного саммита".

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что "оговорки случаются у всех", а президент Франции Эмманюэль Макрон отметил, что Байден "главный" и хорошо управляет делами.

Выступление Байдена на дебатах против Трампа оказалось настолько слабым, что большинство американцев сочли победителем Трампа, который почти не отвечал по существу вопросов, а когда отвечал, очень часто говорил неправду (фактчекинговая служба насчитала 32 таких случая).

После дебатов 60% избирателей в одном из опросов сказали, что демократам следует заменить 81-летнего Байдена другим кандидатом.

1 июля семья Байдена обвинила его помощников в "провальных" прениях против 45-го американского президента.

5 июля стало известно, что Байден обратился к врачу после своего неудачного выступления на прениях.

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