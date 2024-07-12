Демократи стурбовані новими обмовками Байдена. Макрон, Стармер і Шольц підтримали його

Демократи стали стурбованішими після того, як Байден на саміті НАТО назвав Зеленського "Путіним", а Гарріс – "Трампом"

Джо Байден (Фото: ЕРА/JIM LO SCALZO)

Демократи стали ще більш стурбовані чинним президентом США Джо Байденом після того, як той назвав українського колегу Володимира Зеленського "президентом Путіним", а віцепрезидентку Камалу Гарріс – "віцепрезидентом Трампом". Про це повідомляє The Telegraph.

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Таких обмовок Байден припустився у завершенні саміту НАТО у Вашингтоні 11 липня. Як наголошують журналісти, саме цей захід мав дати можливість американському лідеру "реабілітуватися" після невдалих теледебатів 27 червня.

Говорячи про важливість захисту України від російської агресії, Байден повернувся до Зеленського та представив його публіці як "президента Путіна". Після цього він виправдався, заявивши, що просто "дуже зосереджений на тому, щоб перемогти Путіна".

Пізніше він також назвав свою віцепрезидентку Гарріс "віцепрезидентом Трампом".

Головний демократ у Комітеті з розвідки Палати представників Джим Хаймс заявив, що демократи повинні висунути "найсильнішого з можливих кандидатів", щоб перемогти Трампа, і він "більше не вірить, що це Джо Байден".

Водночас новий прем'єр Британії Кір Стармер наголосив, що Байдену треба віддати належне за проведення "чудового саміту".

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що "обмовки трапляються у всіх", а президент Франції Емманюель Макрон зазначив, що Байден "головний" і добре керує справами.

Виступ Байдена на дебатах проти Трампа виявився настільки слабким, що більшість американців визнали переможцем Трампа, який майже не відповідав по суті запитань, а коли відповідав, дуже часто говорив неправду (фактчекінгова служба нарахувала 32 такі випадки).

Після дебатів 60% виборців в одному з опитувань сказали, що демократам варто замінити 81-річного Байдена на іншого кандидата.

1 липня сім'я Байдена звинуватила його помічників у "провальних" дебатах проти 45-го американського президента.

5 липня стало відомо, що Байден звернувся до лікаря після свого невдалого виступу на дебатах.

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