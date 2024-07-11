Спікер Джонсон каже, що союзники на саміті НАТО висловлюють занепокоєність щодо Байдена

Спікер палати представників додав, що демократи перебувають у повній розгубленості, не знаючи, що робити далі

Майк Джонсон (Фото: ЕРА/Tom Williams)

Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що світові лідери приватно висловлюють йому "занепокоєність" щодо президента Джо Байдена та його здатності керувати Сполученими Штатами після невдалих теледебатів 27 червня. Про це повідомляє The Hill.

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За його словами лідери країн НАТО, які прибули на саміт Альянсу у Вашингтоні, підходять до нього зі словами "глибокого занепокоєння".

"Слабка Америка – це біда для всього світу", – заявив Джонсон. Спікер палати додав, що демократи перебувають у повній розгубленості, не знаючи, що робити далі.

Він запевнив, що у представників партії Байдена немає "плану Б" або того, хто міг би замінити президента на його місці.

9 липня 2024 року речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі запевнив, що у союзників немає занепокоєння щодо Байдена напередодні саміту НАТО.

Відкриваючи саміт НАТО Байден оголосив, що США та союзники передадуть Україні п'ять нових систем протиповітряної оборони – чотири ЗРК Patriot та одну SAMP-T.

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