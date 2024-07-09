Білий дім запевнив – союзники США не висловлювали занепокоєнь щодо Байдена напередодні саміту НАТО

За даними Радбезу, адміністрація "не бачить жодних ознак цього від союзників"

Джо Байден (Фото: EPA)

Білий дім відкинув ідею про те, що американському президенту Джо Байдену доведеться запевняти союзників США у своїй придатності до виконання обов'язків напередодні саміту НАТО після його виступу на дебатах. Про це заявив речник Ради національної безпеки Джон Кірбі, цитує CNN.

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Кірбі не вважає, що союзників США потрібно запевняти в американському лідерстві та відданості Байдена. За його словами, адміністрація "не бачить жодних ознак цього від союзників".

"Зовсім навпаки. Розмови, які ми проводимо з ними заздалегідь, свідчать про те, що вони в захваті від цього саміту", – акцентував він.

Виступ Байдена на дебатах проти Трампа виявився настільки слабким, що більшість американців визнали переможцем Трампа, який майже не відповідав по суті запитань, а коли відповідав, дуже часто говорив неправду (фактчекінгова служба нарахувала 32 такі випадки).

Після дебатів 60% виборців в одному з опитувань сказали, що демократам варто замінити 81-річного Байдена на іншого кандидата.

1 липня сім'я Байдена звинуватила його помічників у "провальних" дебатах проти 45-го американського президента.

5 липня стало відомо, що Байден звернувся до лікаря після свого невдалого виступу на дебатах.

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