Politico: Сім'я Байдена звинувачує його помічників у провальних дебатах проти Трампа

Джо Байден (Фото: ЕРА/JIM LO SCALZO)

Сім'я президента США Джо Байдена звинувачує його помічників у "провальних" дебатах проти 45-го американського лідера Дональда Трампа 27 червня. Про це повідомляє Politico з посиланням на трьох людей, знайомих з цим питанням.

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За словами співрозмовників видання, родичі чинного президента США закликали його звільнити або понизити членів команди, яка допомагала йому готуватися до передвиборчих дебатів.

Зокрема, йдеться про колишнього керівника апарату співробітників Білого дому Рона Клайна та особистого адвоката Байдена Боба Бауера.

Серед того, що не сподобалось сім'ї Байдена було те, що президент більше зосереджувався на своїх попередніх досягненнях, а не на тому, що планує зробити під час свого другого терміну. Крім того, рідні Байдена скаржаться на те, що він "був перевантажений роботою та недостатньо відпочив".

Як повідомили співрозмовники газети, члени родини Байдена наполягають на продовженні його виборчої кампанії, особливо його дружина Джилл та син Гантер.

Виступ Байдена на дебатах проти Трампа виявився настільки слабким, що більшість американців визнали переможцем Трампа, який майже не відповідав по суті запитань, а коли відповідав, дуже часто говорив неправду (фактчекінгова служба нарахувала 32 такі випадки).

Після дебатів 60% виборців в одному з опитувань сказали, що демократам варто замінити 81-річного Байдена на іншого кандидата.

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