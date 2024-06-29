60% виборців хочуть заміни Байдена на іншого кандидата. Клімкін розповів, чого прагнуть у США

Ексочільник МЗС Клімкін стверджує – дебати, які відбулися між Трампом і Байденом були про емоції та лідерство

Джо Байден (Фото: EPA)

60% виборців у США вважають, що президента Джо Байдена слід "безумовно" або "ймовірно" замінити як кандидата від Демократичної партії після його виступу на дебатах. Про це свідчить опитування 2068 респондентів компанією Morning Consult, для Axios.

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Дослідження показує – 21% опитаних виборців серед демократів вважають, що Байдена "безумовно не слід" замінювати, а 20% кажуть "ймовірно, ні".

Респондентам запропонували вибрати між Байденом і його опонентом Дональдом Трампом: 45% обрали чинного президента, а 44% – Трампа.

Аналітики стверджують – це вказує на те, що Байден не поступився Трампу жодною позицією. Водночас 57% вважають, що Трамп обійшов Байдена на дебатах.

ДОВІДКА. Morning Consult провела опитування методом онлайн-інтерв'ю. Похибка становить приблизно 2%. Morning Consult провела опитування методом онлайн-інтерв'ю. Похибка становить приблизно 2%.

Міністр закордонних справ у 2014-2019 роках Павло Клімкін в інтерв'ю для LIGA.net зазначив, що американці "хочуть бути крутими", але не хочуть воювати.

На його думку, якби Байден емоційно висловив позицію щодо того, що він не дасть просунутися російському диктатору Володимиру Путіну без залучення американців – їм би це сподобалося більше.

"Ці дебати про емоції й про лідерство", – наголосив ексочільник МЗС.

Під час дебатів Трамп, зокрема, назвав "мирні пропозиції" Путіна "неприйнятними" та запевнив, що зміг би зупинити російсько-українську війну ще до свого вступу на посаду. Байден своєю чергою назвав Путіна воєнним злочинцем і звинуватив Трампа у тому, що той хоче вивести США з НАТО.

Загалом Байден вважає, що добре впорався на дебатах проти Трампа і не хвилюється про результати.

Редакція New York Times закликала американського президента Джо Байдена покинути президентську боротьбу після його виступу на дебатах.

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