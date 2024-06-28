Байден – про складнощі у дебатах: біль у горлі та "брехун" Трамп
Президент США Джо Байден вважає, що добре впорався у дебатах проти свого опонента Дональда Трампа. Він заявив, що не хвилюється про результати, передає The Hill.
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Байдена запитали, як він ставиться до того, що у Демократичній партії обговорюють його можливу заміну після "провальних" дебатів, або що він думає щодо свого виступу.
На це президент США запевнив, що не хвилюється.
"Я думаю, ми добре впорались", – сказав він.
Щодо складнощів, які виникли у Байдена під час виступу, він назвав біль у горлі та Трампа – "важко вести розмову з брехуном".
- Під час дебатів Трамп, зокрема, назвав "мирні пропозиції" Путіна "неприйнятними" та запевнив, що зміг би зупинити російсько-українську війну ще до свого вступу на посаду.
- Байден своєю чергою назвав Путіна воєнним злочинцем та звинуватив Трампа у тому, що хоче вивести США з НАТО.
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