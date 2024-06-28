Байден – о сложностях в дебатах: боль в горле и "лжец" Трамп

В общем, американский президент оценивает свое выступление нормально: "Думаю, мы хорошо справились"

Джо Байден (Фото: WILL LANZONI/CNN PHOTOS)

Президент США Джо Байден считает, что хорошо справился в прениях против своего оппонента Дональда Трампа. Он заявил, что не волнуется о результатах, передает The Hill.

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Байдена спросили, как он относится к тому, что в Демократической партии обсуждают его возможную замену после "провальных" дебатов или что он думает о своем выступлении.

На это президент США заверил, что не беспокоится.

"Я думаю, мы хорошо справились", – сказал он.

Относительно сложностей, возникших у Байдена во время выступления, он назвал боль в горле и Трампа – "трудно вести разговор со лжецом".

Во время прений Трамп, в частности, назвал "мирные предложения" Путина "неприемлемыми" и заверил, что смог бы остановить российско-украинскую войну еще до вступления в должность.

Байден в свою очередь назвал Путина военным преступником и обвинил Трампа в том, что хочет вывести США из НАТО.

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