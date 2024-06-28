Трамп на дебатах с Байденом заявил, что "мирный план" Путина – неприемлем

45-й президент США заверил, что российский диктатор не напал бы на Украину, если бы Белым домом управлял человек, "который он уважает"

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/ MICHAEL REYNOLDS)

Кандидат в президенты США Дональд Трамп назвал "мирные предложения" Владимира Путина "неприемлемыми" и заверил, что смог бы остановить российско-украинскую войну еще до вступления в должность. Такие заявления прозвучали на дебатах с действующим американским лидером Джо Байденом.

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Отвечая на вопрос, приемлемые ли для него условия по "завершению войны", которые Путин выдвинул перед началом Глобального саммита мира, Трамп сказал: "Нет, не приемлемы. Но эта война не должна начаться".

В то же время он не ответил четко, согласится ли, чтобы Россия сохранила оккупированные части Украины, если это положит конец войне. По словам Трампа, "Россия забрала много земель при Обаме и Байдене", а при нем – нет.

45-й президент США заявил, что кремлевский диктатор не начал бы войну, если бы в Белом доме "был человек, который он уважает". Кроме того, Трамп заверил, что смог бы завершить войну в Украине еще до вступления в должность.

"Что касается России и Украины, будь у нас настоящий президент, президент, которого уважал Путин, то он бы никогда не вторгся в Украину <...> Я сделаю так, чтобы война была завершена между Путиным и Зеленским", – сказал он.

15 мая 2024 Байден согласился на дебаты с Трампом, призвав его выбрать для этого даты. В ответ Трамп заявил, что "готов и хочет провести дебаты в два предложенных срока – в июне и сентябре".

15 июня кандидаты в президенты США договорились о первых правилах предвыборных дебатов: без предварительно записанных речей.

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