"Улучши мой день, друг": Байден вызвал Трампа на дебаты – видео
Американский президент Джо Байден согласился на дебаты со своим оппонентом на предстоящих выборах Дональдом Трампом. Об этом свидетельствует заявление главы американского государства в Х.
По словам Байдена, в 2020 году Трамп дважды проиграл ему дебаты и "с тех пор не появлялся" на таких мероприятиях.
"Теперь он ведет себя так, будто хочет снова поспорить со мной. Ну, улучши мой день, друг", – заявил американский президент.
Также Байден заявил, что на дебатах демократия будет против авторитаризма, имея в виду команду Трампа, а также "месть и возмездие против видения нашего (демократического. – Ред.) будущего".
"Итак, давай выберем даты, Дональд. Я слышал, ты свободен каждую среду", – добавил действующий американский президент.
Donald Trump lost two debates to me in 2020. Since then, he hasn’t shown up for a debate.— Joe Biden (@JoeBiden) May 15, 2024
Now he’s acting like he wants to debate me again.
Well, make my day, pal. pic.twitter.com/AkPmvs2q4u
7 марта Трамп вызвал американского президента "в любое время, в где угодно и как угодно".
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- Трамп, по состоянию на март, имел больше шансов на победу на выборах президента США, чем действующий президент Джо Байден.
- 6 марта Байден предупредил, что второй срок Трампа будет означать возвращение к "хаосу, расколу и тьме".
- 31 марта Байден победил на президентских праймериз от Демократической партии в Северной Дакоте, набрав более 90% голосов.
- 3 мая сообщалось, что сотрудники администрации президента США планируют уделять меньше внимания во время своих выступлений Украине за полгода до ноябрьских президентских выборов, а ориентироваться прежде всего на экономические проблемы страны.
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