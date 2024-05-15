"Улучши мой день, друг": Байден вызвал Трампа на дебаты – видео

Американский президент заявил, что на дебатах демократия будет против авторитаризма

Джо Байден (Фото: EPA)

Американский президент Джо Байден согласился на дебаты со своим оппонентом на предстоящих выборах Дональдом Трампом. Об этом свидетельствует заявление главы американского государства в Х.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По словам Байдена, в 2020 году Трамп дважды проиграл ему дебаты и "с тех пор не появлялся" на таких мероприятиях.

"Теперь он ведет себя так, будто хочет снова поспорить со мной. Ну, улучши мой день, друг", – заявил американский президент.

Также Байден заявил, что на дебатах демократия будет против авторитаризма, имея в виду команду Трампа, а также "месть и возмездие против видения нашего (демократического. – Ред.) будущего".

"Итак, давай выберем даты, Дональд. Я слышал, ты свободен каждую среду", – добавил действующий американский президент.

Donald Trump lost two debates to me in 2020. Since then, he hasn’t shown up for a debate.



Now he’s acting like he wants to debate me again.



Well, make my day, pal. pic.twitter.com/AkPmvs2q4u — Joe Biden (@JoeBiden) May 15, 2024

7 марта Трамп вызвал американского президента "в любое время, в где угодно и как угодно".

Читайте также: Зеленский надеется, что Трамп не будет против Украины, если снова станет президентом США

Трамп, по состоянию на март, имел больше шансов на победу на выборах президента США, чем действующий президент Джо Байден.

6 марта Байден предупредил, что второй срок Трампа будет означать возвращение к "хаосу, расколу и тьме".

31 марта Байден победил на президентских праймериз от Демократической партии в Северной Дакоте, набрав более 90% голосов.

3 мая сообщалось, что сотрудники администрации президента США планируют уделять меньше внимания во время своих выступлений Украине за полгода до ноябрьских президентских выборов, а ориентироваться прежде всего на экономические проблемы страны.

Читайте также: Байден: Почти готов купить Библию Трампа, чтобы увидеть, что там, черт возьми, написано