"Улучши мой день, друг": Байден вызвал Трампа на дебаты – видео

Американский президент Джо Байден согласился на дебаты со своим оппонентом на предстоящих выборах Дональдом Трампом. Об этом свидетельствует заявление главы американского государства в Х.

По словам Байдена, в 2020 году Трамп дважды проиграл ему дебаты и "с тех пор не появлялся" на таких мероприятиях.

"Теперь он ведет себя так, будто хочет снова поспорить со мной. Ну, улучши мой день, друг", – заявил американский президент.

Также Байден заявил, что на дебатах демократия будет против авторитаризма, имея в виду команду Трампа, а также "месть и возмездие против видения нашего (демократического. – Ред.) будущего".

"Итак, давай выберем даты, Дональд. Я слышал, ты свободен каждую среду", – добавил действующий американский президент.

Donald Trump lost two debates to me in 2020. Since then, he hasn’t shown up for a debate.



Now he’s acting like he wants to debate me again.



Well, make my day, pal. pic.twitter.com/AkPmvs2q4u