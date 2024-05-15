"Улучши мой день, друг": Байден вызвал Трампа на дебаты – видео
Джо Байден (Фото: EPA)

Американский президент Джо Байден согласился на дебаты со своим оппонентом на предстоящих выборах Дональдом Трампом. Об этом свидетельствует заявление главы американского государства в Х.

По словам Байдена, в 2020 году Трамп дважды проиграл ему дебаты и "с тех пор не появлялся" на таких мероприятиях.

"Теперь он ведет себя так, будто хочет снова поспорить со мной. Ну, улучши мой день, друг", – заявил американский президент.

Также Байден заявил, что на дебатах демократия будет против авторитаризма, имея в виду команду Трампа, а также "месть и возмездие против видения нашего (демократического. – Ред.) будущего".

"Итак, давай выберем даты, Дональд. Я слышал, ты свободен каждую среду", – добавил действующий американский президент.

7 марта Трамп вызвал американского президента "в любое время, в где угодно и как угодно".

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  • Трамп, по состоянию на март, имел больше шансов на победу на выборах президента США, чем действующий президент Джо Байден.
  • 6 марта Байден предупредил, что второй срок Трампа будет означать возвращение к "хаосу, расколу и тьме".
  • 31 марта Байден победил на президентских праймериз от Демократической партии в Северной Дакоте, набрав более 90% голосов.
  • 3 мая сообщалось, что сотрудники администрации президента США планируют уделять меньше внимания во время своих выступлений Украине за полгода до ноябрьских президентских выборов, а ориентироваться прежде всего на экономические проблемы страны.

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