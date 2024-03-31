Байден победил в праймериз в Северной Дакоте, набрав более 90% голосов

Ранее Трамп одержал победу на праймериз от Республиканской партии в этом штате

Джо Байден (Фото: ЕРА/YURI GRIPAS)

Действующий лидер США Джо Байден победил на президентских праймериз от Демократической партии в Северной Дакоте, набрав более 90% голосов. Об этом сообщают The Hill и Associated Press.

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Отмечается, что опрос в основном проводился по почте. Согласно данным штаб-квартиры Decision Desk, Байдена поддержали 92,4% избирателей.

Его победа была гарантирована, хотя в бюллетене было еще семь кандидатов, пишет AP.

Журналисты напомнили, что во время праймериз 2020 действующий президент проиграл Северную Дакоту сенатору Берни Сандерсу от штата Вирджиния.

45-й президент США Дональд Трамп победил на праймериз Республиканской партии Северной Дакоты 4 марта, получив голоса всех 29 делегатов.

13 марта сообщалось, что Трамп и Байден уже набрали достаточно голосов на праймериз в разных штатах для участия в президентских выборах в ноябре 2024 года.

16 января после победы на первых президентских кокусах в Айове Трамп вспомнил Украину. Он в очередной раз подчеркнул, что "очень быстро" остановит войну в случае, если сможет возглавить США, поскольку "прекрасно знает" российского диктатора Путина и Зеленского.

23 февраля президент Зеленский заявил, что Трамп не сможет "окончить войну за 24 часа" в случае его возвращения в Белый дом.

1 марта сообщалось, что Трамп, согласно последним опросам, имеет больше шансов на победу на выборах президента США, чем действующий глава государства.

6 марта Байден предупредил, что второй термин Трампа будет означать возвращение к "хаосу, расколу и тьме".

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