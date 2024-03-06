Байден про другий термін Трампа: Означатиме повернення до хаосу, розколу і темряви
Президент США Джо Байден зробив суворе попередження, що другий термін 45-го американського президента Дональда Трампа означатиме повернення до "хаосу, розколу і темряви". Про це він вказав у своїй заяві, з якою ознайомилося видання CNN.
"Чотири роки тому я балотувався через екзистенційну загрозу, яку Дональд Трамп становив для Америки, в яку ми всі віримо", – написав Байден.
Американський президент також попередив, що якщо Трамп повернеться до Білого дому – прогрес, досягнутий його адміністрацією, опиниться під загрозою.
"(Трамп. – Ред.) керується образою і жадібністю, зосереджений на власній помсті і відплаті, а не на американському народі", – наголосив Байден.
Сьогодні Трамп переміг на праймеріз у Республіканській партії у так званий Супервівторок, коли кокуси одночасно проходять у 15 штатах. Його конкурентка Ніккі Гейлі виграла у штаті Вермонт.
- У Трампа, згідно з останніми опитуваннями, є більше шансів на перемогу на виборах президента США, ніж у чинного президента.
- 2 березня Трамп переміг на всіх трьох республіканських кокусах (попередній етап голосування, на якому визначається єдиний кандидат від партії) – у Мічигані, Міссурі та Айдахо.
- 4 березня Гейлі перемогла на праймеріз Республіканської партії у Вашингтоні, округ Колумбія.
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