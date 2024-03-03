Трамп легко виграв республіканські кокуси у трьох штатах: результати

Колишній президент США Дональд Трамп став на крок ближчий до отримання статусу кандидата на виборах від Республіканської партії

Дональд Трамп (Фото: JIM LO SCALZO / EPA)

Дональд Трамп переміг на всіх трьох республіканських кокусах (попередній етап голосування, під час якого визначається єдиний кандидат від партії), які відбулися в суботу, – у Мічигані, Міссурі та Айдахо. Про це йдеться на сайті Associated Press.

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Після вчорашніх перемог він заручився підтримкою 244 делегатів майбутнього з'їзду партії, де затвердять кандидата від республіканців. У його єдиної суперниці – колишньої представниці США в ООН Ніккі Гейлі – всього 24 делегати. Вона не виграла попередні вибори в жодному зі штатів.

Щоб здобути номінацію від Республіканської партії, кандидату потрібно 1215 делегатів на з'їзді. Команда Трампа вважає, що він збере достатню кількість не пізніше 19 березня.

Результати кокусів:

→ Айдахо: Трамп – 84,9%, Гейлі – 13,2%

→ Мічиган: Трамп – 68,1%, Гейлі – 26,6%

У Міссурі Трамп набрав 100%, бо там особливі правила: той, кого підтримує більшість, за замовчуванням отримує всі голоси.