Трамп легко выиграл республиканские кокусы в трех штатах: результаты
Дональд Трамп победил на всех трех республиканских кокусах (предварительный этап голосования, на котором определяется единый кандидат от партии), состоявшихся в субботу, – в Мичигане, Миссури и Айдахо. Об этом говорится на сайте Associated Press.
После вчерашних побед он получил поддержку 244 делегатов будущего съезда партии, где утвердят кандидата от республиканцев. У его единственной соперницы – бывшей представительницы США в ООН Никки Хейли – всего 24 делегата. Она не выиграла предварительные выборы ни в одном из штатов.
Чтобы получить номинацию от Республиканской партии, кандидату нужно 1215 делегатов на съезде. Команда Трампа считает, что он соберет достаточное количество не позднее 19 марта.
Результаты кокусов:
→ Айдахо: Трамп – 84,9%, Хейли – 13,2%
→ Мичиган: Трамп – 68,1%, Хейли – 26,6%
В Миссури Трамп набрал 100%, потому что там особые правила: тот, кого поддерживает большинство, по умолчанию получает все голоса.
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