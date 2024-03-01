Байден програє Трампу у всіх семи ключових штатах – опитування

Трамп виграє в Аризоні, Джорджії, Пенсільванії, Мічигані, Північній Кароліні, Неваді та Вісконсині

Джо Байден (Фото: ЕРА, MICHAEL REYNOLDS)

Президент США Джо Байден відстає від колишнього лідера країни Дональда Трампа в усіх семи ключових штатах. Про це свідчать результати опитування Bloomberg News/Morning Consult.

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Йдеться про штати Аризона, Джорджія, Пенсільванія, Мічиган, Північна Кароліна, Невада та Вісконсин.

З опитування випливає, що значна частина респондентів висловила занепокоєння щодо віку Байдена. Водночас ті самі респонденти вважають Трампа "небезпечним".

У всіх семи штатах 48% виборців заявили, що підтримають Трампа, а 43% – Байдена. Перевага Трампа виявилася найсильнішою в Північній Кароліні, де він випереджає Байдена на 9%, отримавши 50% підтримки, проти 41%, який отримав Байден.

Загалом Трамп зберіг 6% перевагу над Байденом в Аризоні, Неваді, Джорджії та Пенсильванії – чотирьох штатах, які Байден очолював у 2020 році.

Раніше Байден переміг на праймеріз Демократичної партії у штаті Мічиган, він набрав понад 80% голосів.

CNN писав, що Байден особисто наказав своїм старшим помічникам у передвиборчій кампанії останніми днями агресивніше зосередитися на провокаційних коментарях 45-го президента Дональда Трампа.

Спікерка Білого дому Карін Жан-П'єр закликала скептично ставитися до опитування громадської думки, результати якого свідчать про те, що Байден програє Трампу.

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