Байден доручив помічникам посилити нападки на "божевільні" коментарі Трампа – CNN

Радники кампанії Байдена кажуть, що попередження виборців про те, як виглядатиме президентство Трампа, – центральний елемент їхньої виборчої стратегії

Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден особисто наказав своїм старшим помічникам у передвиборчій кампанії в останні дні більш агресивно зосередитися на провокаційних коментарях 45-го президента Дональда Трампа. Про це повідомило видання CNN із посиланням на двох співрозмовників, які знайомі з розпорядженням Байдена.

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За даними співрозмовників, суть вказівки Байдена, переданої його старшим співробітникам, полягала в тому, щоб значно активізувати зусилля кампанії, спрямовані на висвітлення "божевільного лайна", яке Трамп говорить на публіці.

Видання повідомило, що ця, раніше не повідомлена вказівка Байдена, схоже, демонструє, що він сам вважає критично важливим "зобразити свого ймовірного опонента-республіканця ненормальним і непридатним для роботи на посаді".

Співрозмовники видання зазначили, що передвиборча команда чинного президента США вже давно зосередилася на тому, щоб підкреслити "чорно-білі контрасти між Байденом і Трампом, коли йдеться про їхні темпераменти та світогляди".

Радники кампанії Байдена кажуть, що попередження виборців про те, як виглядатимуть наступні чотири роки за президентства Трампа, є центральним елементом їхньої загальної виборчої стратегії – від зовнішньої політики до репродуктивних прав і захисту демократичних інститутів.

Після підрахунку понад 50% голосів Трамп переміг із 54,4% голосів на праймериз республіканців у Нью-Гемпширі. Раніше він здобув перемогу в штаті Айова.

21 лютого одна з претенденток на висування у президенти США від Республіканської партії Гейлі заявила, що 45-й глава Білого дому Трамп стане "катастрофою" для політичної сили.

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