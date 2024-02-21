Байден поручил помощникам усилить нападки на "безумные" комментарии Трампа – CNN

Советники Байдена говорят, что предупреждение избирателей о том, как будет выглядеть президентство, – центральный элемент их избирательной стратегии

Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден лично приказал своим старшим помощникам в предвыборной кампании в последние дни более агрессивно сосредоточиться на провокационных комментариях 45-го президента Дональда Трампа. Об этом сообщило издание CNN со ссылкой на двух собеседников, знакомых с распоряжением Байдена.

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По данным собеседников, суть указания Байдена, переданного его старшим сотрудникам, заключалась в том, чтобы значительно активизировать усилия кампании, направленные на освещение "безумного дерьма", которое Трамп говорит на публике.

Издание сообщило, что это, ранее не сообщенное указание Байдена, похоже, демонстрирует, что он сам считает критически важным "изобразить своего вероятного оппонента-республиканца ненормальным и непригодным для работы на посту".

Собеседники издания отметили, что предвыборная команда действующего президента США уже давно сосредоточилась на том, чтобы подчеркнуть "черно-белые контрасты между Байденом и Трампом, когда речь идет об их темпераментах и мировоззрениях".

Советники кампании Байдена говорят, что предупреждение избирателей о том, как будут выглядеть следующие четыре года при президентстве Трампа, является центральным элементом их общей избирательной стратегии – от внешней политики до репродуктивных прав и защиты демократических институтов.

После подсчета более 50% голосов Трамп победил с 54,4% голосов на праймериз республиканцев в Нью-Гэмпшире. Ранее он одержал победу в штате Айова.

21 февраля одна из претенденток на выдвижение в президенты США от Республиканской партии Хейли заявила, что 45-й глава Белого дома Трамп станет "катастрофой" для политической силы.

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