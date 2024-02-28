Трамп переміг на праймериз Республіканської партії у Мічигані: Ми виграємо все

Конкурентка Трампа Ніккі Гейлі дала зрозуміти, що не збирається зніматися з президентських перегонів

Дональд Трамп (Фото: EPA/JIM LO SCALZO)

45-й президент США Дональд Трамп переміг на праймериз Республіканської партії у Мічигані. Чинний голова Білого дому Джо Байден також виграв праймериз демократів у тому самому штаті. Про це повідомляє канал CNN.

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За попередніми підрахунками, Трамп набирає близько 67,1% голосів у штаті, його конкурентка Ніккі Гейлі – 27,8%.

Байден набрав 80,4% на праймериз Демократичної партії.

Після перемоги Трамп подякував своїм прихильникам за підтримку.

"Ви були такими неймовірними. Цифри набагато більші, ніж ми навіть очікували. Ми виграємо Мічиган, ми виграємо все", – сказав 45-й глава Білого дому.

У штабі Гейлі розкритикували Трампа та Байдена та заявили, що їхні результати показують слабкість кандидатів на національних виборах.

"Байден сьогодні втрачає близько 20% голосів демократів, і багато хто говорить, що це ознака його слабкості в листопаді. Трамп втрачає близько 35% голосів. Це яскравий попереджувальний знак для Трампа в листопаді", – заявили у Хейлі.

Там зазначили, що Трамп винен у розколі Республіканської партії.

Трамп після перемоги на перших президентських кокусах в Айові згадав про Україну. Він вкотре наголосив, що "дуже швидко" зупинить війну у разі, якщо зможе очолити Сполучені Штати, оскільки "прекрасно знає" російського диктатора Володимира Путіна та президента Володимира Зеленського.

Український лідер заявив, що так не вважає, оскільки "ми всі зрозуміли, що у цій війні не існує двох сторін: є лише один ворог, і це позиція Путіна".

Трамп заявляв, що у разі переобрання Байдена у Сполучених Штатів "не буде шансів на перемогу" у третій світовій війні.

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