Трамп победил на праймериз Республиканской партии в Мичигане: Мы выиграем все

Конкурентка Трампа Никки Хейли дала понять, что не собирается сниматься с президентской гонки

Дональд Трамп (Фото: EPA/JIM LO SCALZO)

45-й президент США Дональд Трамп победил на праймериз Республиканской партии в Мичигане. Действующий глава Белого дома Джо Байден также выиграл праймериз демократов в том же штате. Об этом сообщает канал CNN.

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По предварительным подсчетам, Трамп набирает около 67,1% голосов в штате, его конкурентка Никки Хейли – 27,8%.

Байден набрал 80,4% на праймериз Демократической партии.

После победы Трамп поблагодарил своих сторонников за поддержку.

"Вы были такими невероятными. Цифры намного больше, чем мы даже ожидали. Мы выигрываем Мичиган, мы выиграем все", — сказал 45-й глава Белого дома.

В штабе Хейли раскритиковали Трампа и Байдена и заявили, что их результаты показывают слабость кандидатов на национальных выборах.

"Байден сегодня теряет около 20% голосов демократов, и многие говорят, что это признак его слабости в ноябре. Трамп теряет около 35% голосов. Это яркий предупреждающий знак для Трампа в ноябре", — заявили у Хейли.

Там отметили, что Трамп виноват в расколе Республиканской партии.

Трамп после победы на первых президентских кокусах в Айове упомянул об Украине. Он в очередной раз подчеркнул, что "очень быстро" остановит войну в случае, если сможет возглавить Соединенные Штаты, поскольку "прекрасно знает" российского диктатора Владимира Путина и президента Владимира Зеленского.

Украинский лидер заявил, что так не считает, поскольку "мы все поняли, что в этой войне не существует двух сторон: есть только один враг, и это позиция Путина".

Трамп заявлял, что в случае переизбрания Байдена у Соединенных Штатов "не будет шансов на победу" в третьей мировой войне.

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