Байден проигрывает Трампу во всех семи ключевых штатах – опрос

Джо Байден (Фото: ЕРА, MICHAEL REYNOLDS)

Президент США Джо Байден отстает от бывшего лидера страны Дональда Трампа во всех семи колеблющихся штатах. Об этом свидетельствуют результаты опроса Bloomberg News/Morning Consult.

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Речь идет о штатах Аризона, Джорджия, Пенсильвания, Мичиган, Северная Каролина, Невада и Висконсин.

Из опроса следует, что значительная часть респондентов выразила обеспокоенность относительно возраста Байдена. В то же время те же респонденты считают Трампа "опасным".

Во всех семи штатах 48% избирателей заявили, что поддержат Трампа, а 43% – Байдена. Преимущество Трампа оказалось самым сильным в Северной Каролине, где он опережает Байдена на 9%, получив 50% поддержки, по сравнению с 41%, полученным Байденом.

В общей сложности Трамп сохранил 6% преимущество над Байденом в Аризоне, Неваде, Джорджии и Пенсильвании – четырех штатах, которые Байден возглавлял в 2020 году.

Ранее Байден победил на праймериз Демократической партии в штате Мичиган, набрав более 80% голосов.

CNN писал, что Байден лично приказал своим старшим помощникам в предвыборной кампании в последние дни более агрессивно сосредоточиться на провокационных комментариях 45-го президента Дональда Трампа.

Спикер Белого дома Карин Жан-Пьер призвала скептически относиться к опросу общественного мнения, результаты которого свидетельствуют о том, что Байден проигрывает Трампу.

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