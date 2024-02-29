Байден здоровий і готовий до виконання обов'язків, жодних побоювань немає — звіт його лікаря
Президент США Джо Байден здоровий та готовий до виконання своїх обов'язків за підсумками щорічного медичного огляду. Про це йдеться у звіті його лікаря Кевіна О'Коннора.
За його словами, щодо здоров'я Байдена немає нових побоювань, а тести на стан психіки очільника Білого дому не потребують.
"Почувається добре, і медогляд цього року не виявив жодних нових проблем. Він продовжує бути придатним до служби й повністю виконує всі свої обов'язки без будь-яких винятків або пільг", – написав О'Коннор.
Він назвав Байдена "здоровим, активним та міцним 81-річним чоловіком".
У звіті описані залучені медичні спеціалізації: оптометрія, стоматологія, ортопедія (стопа та гомілкостоп), ортопедія (хребет), фізіотерапія, неврологія, медицина сну, кардіологія, радіологія та дерматологія.
"Кожен із цих фахівців незалежно вивчив діаграму, оглянув президента і погодився з моїми висновками та рекомендаціями. Президент продовжує тренуватися не менше п'яти днів на тиждень", – заявив лікар.
Минулі обстеження Байдена показали, що у нього зафіксована скована хода через знос хребта, а артритні зміни не потребують спеціального лікування.
- Раніше Байден переміг на праймериз Демократичної партії у штаті Мічиган, він набрав понад 80% голосів.
- CNN писав, що Байден особисто наказав своїм старшим помічникам у передвиборчій кампанії останніми днями агресивніше зосередитися на провокаційних коментарях 45-го президента Дональда Трампа.
- Спікерка Білого дому Карін Жан-П'єр закликала скептично ставитися до опитування громадської думки, результати якого свідчать про те, що Байден програє Трампу.
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