Байден здоровий і готовий до виконання обов'язків, жодних побоювань немає — звіт його лікаря

О'Коннор заявив, що показники здоров'я Байдена не змінилися з моменту обстеження у 2023 році

Джо Байден (Фото: EPA/YURI GRIPAS)

Президент США Джо Байден здоровий та готовий до виконання своїх обов'язків за підсумками щорічного медичного огляду. Про це йдеться у звіті його лікаря Кевіна О'Коннора.

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За його словами, щодо здоров'я Байдена немає нових побоювань, а тести на стан психіки очільника Білого дому не потребують.

"Почувається добре, і медогляд цього року не виявив жодних нових проблем. Він продовжує бути придатним до служби й повністю виконує всі свої обов'язки без будь-яких винятків або пільг", – написав О'Коннор.

Він назвав Байдена "здоровим, активним та міцним 81-річним чоловіком".

У звіті описані залучені медичні спеціалізації: оптометрія, стоматологія, ортопедія (стопа та гомілкостоп), ортопедія (хребет), фізіотерапія, неврологія, медицина сну, кардіологія, радіологія та дерматологія.

"Кожен із цих фахівців незалежно вивчив діаграму, оглянув президента і погодився з моїми висновками та рекомендаціями. Президент продовжує тренуватися не менше п'яти днів на тиждень", – заявив лікар.

Минулі обстеження Байдена показали, що у нього зафіксована скована хода через знос хребта, а артритні зміни не потребують спеціального лікування.

Раніше Байден переміг на праймериз Демократичної партії у штаті Мічиган, він набрав понад 80% голосів.

CNN писав, що Байден особисто наказав своїм старшим помічникам у передвиборчій кампанії останніми днями агресивніше зосередитися на провокаційних коментарях 45-го президента Дональда Трампа.

Спікерка Білого дому Карін Жан-П'єр закликала скептично ставитися до опитування громадської думки, результати якого свідчать про те, що Байден програє Трампу.

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