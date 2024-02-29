Байден здоров и готов к выполнению обязанностей, никаких опасений нет — отчет его врача
Президент США Джо Байден здоров и готов к выполнению своих обязанностей по итогам ежегодного медицинского осмотра. Об этом сказано в отчете его врача Кевина О'Коннора.
По его словам, относительно здоровья Байдена нет новых опасений, а тесты на состояние психики главы Белого дома не представляют необходимости.
"Чувствует себя хорошо, и медосмотр в этом году не выявил никаких новых проблем. Он продолжает быть годным к службе и полностью выполняет все свои обязанности без каких-либо исключений или льгот", — написал О'Коннор.
Он назвал Байдена "здоровым, активным и крепким 81-летним мужчиной".
В отчете описаны привлеченные медицинские специализации: оптометрия, стоматология, ортопедия (стопа и голеностоп), ортопедия (позвоночник), физиотерапия, неврология, медицина сна, кардиология, радиология и дерматология.
"Каждый из этих специалистов независимо изучил диаграмму, осмотрел президента и согласился с моими выводами и рекомендациями. Президент продолжает тренироваться не менее пяти дней в неделю", — заявил врач.
Прошлые обследования Байдена показали, что у него зафиксирована скованная походка из-за износа позвоночника, а артритные изменения не требуют какого-либо специального лечения.
- Ранее Байден победил на праймериз Демократической партии в штате Мичиган, он набрал более 80% голосов.
- CNN писал, что Байден лично приказал своим старшим помощникам в предвыборной кампании в последние дни более агрессивно сосредоточиться на провокационных комментариях 45-го президента Дональда Трампа.
- Спикер Белого дома Карин Жан-Пьер призывала скептически относиться к опросам общественного мнения, результаты которого свидетельствуют о том, что Байден проигрывает Трампу.
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