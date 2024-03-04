Трампу дозволили балотуватися на президентських виборах – вирішив Верховний суд США

Дональд Трамп (Фото: EPA / JIM LO SCALZO)

Верховний суд США заявив, що Дональд Трамп може брати участь у цьогорічних президентських виборах, повідомляє агенція Bloomberg. Раніше Верховний суд штату Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах через участь у спробі скасувати результати президентських виборів 2020 року.

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Верховний суд США одноголосно скасував рішення Верховного суду Колорадо, згідно з яким Трамп втрачав своє право балотуватися на президентський пост.

Американський Верховний суд ухвалив це рішення за день до так званого супервівторка, коли Колорадо та ще 14 штатів й одна територія проведуть президентські праймериз.

За висновком Верховного суду, відповідальність за застосування третього розділу 14-ї поправки Конституції США стосовно федеральних посадовців та кандидатів лежить на Конгресі США (парламенті), а не на штатах. Саме ця поправка забороняє учасникам повстань проти США обіймати посади в цій країні, якщо до цього вони складали присягу.

Також рішення Верховного суду фактично припиняє й зусилля офіційного представника штату Мен та судді в Іллінойсі, котрі заявили, що Трамп не має права брати участь у виборах, а також судових процесів в інших штатах.

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ДОВІДКА Розділ 3 14-ї поправки забороняє обіймати державні посади тим, хто складав присягу підтримувати Конституцію США, а потім "брав участь у заколоті або повстанні проти неї, надавав допомогу або підтримку її ворогам".



6 січня 2021 року, коли в Конгресі США мали офіційно сертифікувати підсумки виборів президента, Трамп закликав своїх прихильників прийти на мітинг під Капітолій, щоб зупинити "злодійство".



Він особисто був присутній на акції, заявивши, що люди повинні "показати силу, оскільки країну не можна повернути слабкістю". В результаті протестувальники прорвали кордон правоохоронців та увірвалися до Конгресу, зірвавши засідання.



Верховний суд Колорадо, посилаючись на конституційне положення, ухвалене після Громадянської війни, у грудні не допустив Трампа до президентських виборів у штаті.



Сам Трамп стверджує, що не брав участь у заколоті. Розділ 3 14-ї поправки забороняє обіймати державні посади тим, хто складав присягу підтримувати Конституцію США, а потім "брав участь у заколоті або повстанні проти неї, надавав допомогу або підтримку її ворогам".6 січня 2021 року, коли в Конгресі США мали офіційно сертифікувати підсумки виборів президента, Трамп закликав своїх прихильників прийти на мітинг під Капітолій, щоб зупинити "злодійство".Він особисто був присутній на акції, заявивши, що люди повинні "показати силу, оскільки країну не можна повернути слабкістю". В результаті протестувальники прорвали кордон правоохоронців та увірвалися до Конгресу, зірвавши засідання.Верховний суд Колорадо, посилаючись на конституційне положення, ухвалене після Громадянської війни, у грудні не допустив Трампа до президентських виборів у штаті.Сам Трамп стверджує, що не брав участь у заколоті.

Трамп згідно з останніми опитуваннями має більше шансів на перемогу на виборах президента США, ніж чинний президент Джо Байден.

2 березня Трамп переміг на всіх трьох республіканських кокусах (попередній етап голосування, на якому визначається єдиний кандидат від партії) – у Мічигані, Міссурі та Айдахо.

Сьогодні колишня пані посол США в ООН Гейлі перемогла на праймериз Республіканської партії у Вашингтоні, округ Колумбія.

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