Трампу разрешили баллотироваться на президентских выборах – решил Верховный суд США

Дональд Трамп (Фото: EPA/JIM LO SCALZO)

Верховный суд США заявил, что Дональд Трамп может участвовать в нынешних президентских выборах, сообщает агентство Bloomberg. Ранее Верховный суд штата Колорадо запретил Трампу участвовать в президентских выборах из-за участия в попытке упразднить результаты президентских выборов 2020 года.

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Верховный суд США единогласно упразднил решение Верховного суда Колорадо, согласно которому Трамп терял свое право баллотироваться на президентский пост.

Американский Верховный суд принял это решение за день до так называемого супервторника, когда Колорадо и еще 14 штатов и одна территория проведут президентские праймериз.

По заключению Верховного суда, ответственность за применение третьего раздела 14-й поправки Конституции США в отношении федеральных чиновников и кандидатов лежит на Конгрессе США (парламенте), а не на штатах. Именно эта поправка запрещает участникам восстаний против США занимать должности в этой стране, если до этого они приносили присягу.

Также решение Верховного суда фактически останавливает и усилия официального представителя штата Мэн и судьи в Иллинойсе, заявивших, что Трамп не имеет права участвовать в выборах, а также судебных процессов в других штатах.

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СПРАВКА Раздел 3 14-й поправки запрещает занимать государственные должности тем, кто давал присягу поддерживать Конституцию США, а затем "участвовал в мятеже или восстании против нее, оказывал помощь или поддержку ее врагам".



6 января 2021 года, когда в Конгрессе США должны были официально сертифицировать итоги выборов президента, Трамп призвал своих сторонников прийти на митинг под Капитолий, чтобы остановить "воровство".



Он лично присутствовал на акции, заявив, что люди должны "показать силу, поскольку страну нельзя вернуть слабостью". В результате протестующие прорвали заграждение правоохранителей и ворвались в Конгресс, сорвав заседание.



Верховный суд Колорадо, ссылаясь на конституционное положение, принятое после Гражданской войны, в декабре не допустил Трампа к президентским выборам в штате.



Сам Трамп утверждает, что не участвовал в мятеже. Раздел 3 14-й поправки запрещает занимать государственные должности тем, кто давал присягу поддерживать Конституцию США, а затем "участвовал в мятеже или восстании против нее, оказывал помощь или поддержку ее врагам".6 января 2021 года, когда в Конгрессе США должны были официально сертифицировать итоги выборов президента, Трамп призвал своих сторонников прийти на митинг под Капитолий, чтобы остановить "воровство".Он лично присутствовал на акции, заявив, что люди должны "показать силу, поскольку страну нельзя вернуть слабостью". В результате протестующие прорвали заграждение правоохранителей и ворвались в Конгресс, сорвав заседание.Верховный суд Колорадо, ссылаясь на конституционное положение, принятое после Гражданской войны, в декабре не допустил Трампа к президентским выборам в штате.Сам Трамп утверждает, что не участвовал в мятеже.

Трамп согласно последним опросам имеет больше шансов на победу на выборах президента США, чем действующий президент Джо Байден.

2 марта Трамп победил на всех трех республиканских кокусах (предварительный этап голосования, на котором определяется единый кандидат от партии) – в Мичигане, Миссури и Айдахо.

Сегодня бывший посол США в ООН Хейли победила на праймериз Республиканской партии в Вашингтоне, округ Колумбия.

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