Гейлі розгромно перемогла Трампа на праймериз у Вашингтоні: Республіканці відкидають його

В окрузі Колумбія ніколи не підтримували кандидата у президенти США від Республіканської партії

Ніккі Гейлі (Фото: EPA/MICHAEL REYNOLDS)

Колишній посол США в ООН Ніккі Гейлі перемогла на праймериз Республіканської партії у Вашингтоні, округ Колумбія. Про це повідомив американський канал CNN.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За Гейлі у столичному окрузі проголосувало майже 63% республіканців, а за 45-го президента США Дональда Трампа – 33%.

"Не дивно, що республіканці, які є найближчими до дисфункції Вашингтона, відкидають Трампа і весь його хаос", – заявила представниця Гейлі Олівія Перес-Кубас.

У штабі попереднього голови Білого дому відреагували на результати таким чином:

"Сьогоднішні результати у Вашингтоні, округ Колумбія, підтверджують мету передвиборної кампанії президента Трампа – він осушить болото і поставить Америку на перше місце. Болото забрало свою королеву", – сказала прессекретарка Трампа Керолайн Лівітт.

2020 року президент США Джо Байден набрав у Вашингтоні понад 92% голосів, округ ніколи не підтримував кандидата від республіканців.

Дональд Трамп, згідно з останніми опитуваннями, має більше шансів на перемогу на виборах президента США, ніж чинний президент Джо Байден.

Раніше Трамп говорив, що зможе закінчити російсько-українську війну за 24 години у разі повернення до Білого дому. Президент України Володимир Зеленський вважає, що це неможливо.

2 березня Трамп переміг на всіх трьох республіканських кокусах (попередній етап голосування, на якому визначається єдиний кандидат від партії) – у Мічигані, Міссурі та Айдахо.

Читайте також: Байден здоровий і готовий до виконання обов'язків, жодних побоювань немає — звіт його лікаря