Гейлі розгромно перемогла Трампа на праймериз у Вашингтоні: Республіканці відкидають його
Колишній посол США в ООН Ніккі Гейлі перемогла на праймериз Республіканської партії у Вашингтоні, округ Колумбія. Про це повідомив американський канал CNN.
За Гейлі у столичному окрузі проголосувало майже 63% республіканців, а за 45-го президента США Дональда Трампа – 33%.
"Не дивно, що республіканці, які є найближчими до дисфункції Вашингтона, відкидають Трампа і весь його хаос", – заявила представниця Гейлі Олівія Перес-Кубас.
У штабі попереднього голови Білого дому відреагували на результати таким чином:
"Сьогоднішні результати у Вашингтоні, округ Колумбія, підтверджують мету передвиборної кампанії президента Трампа – він осушить болото і поставить Америку на перше місце. Болото забрало свою королеву", – сказала прессекретарка Трампа Керолайн Лівітт.
2020 року президент США Джо Байден набрав у Вашингтоні понад 92% голосів, округ ніколи не підтримував кандидата від республіканців.
- Дональд Трамп, згідно з останніми опитуваннями, має більше шансів на перемогу на виборах президента США, ніж чинний президент Джо Байден.
- Раніше Трамп говорив, що зможе закінчити російсько-українську війну за 24 години у разі повернення до Білого дому. Президент України Володимир Зеленський вважає, що це неможливо.
- 2 березня Трамп переміг на всіх трьох республіканських кокусах (попередній етап голосування, на якому визначається єдиний кандидат від партії) – у Мічигані, Міссурі та Айдахо.
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