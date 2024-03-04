Хейли разгромно победила Трампа на праймериз в Вашингтоне: Республиканцы отвергают его

В округе Колумбия никогда не поддерживали кандидата в президенты США от Республиканской партии

Никки Хейли (Фото: EPA/MICHAEL REYNOLDS)

Бывший посол США в ООН Никки Хейли победила на праймериз Республиканской партии в Вашингтоне, округ Колумбия. Об этом сообщил американский канал CNN.

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За Хейли в столичном округе проголосовало почти 63% республиканцев, а за 45-го президента США Дональда Трампа — 33%.

"Неудивительно, что республиканцы, наиболее близкие к дисфункции Вашингтона, отвергают Трампа и весь его хаос", — заявила представитель Хейли Оливия Перес-Кубас.

В штабе предыдущего главы Белого дома отреагировали на результаты следующим образом:

"Сегодняшние результаты в Вашингтоне, округ Колумбия, подтверждают цель предвыборной кампании президента Трампа — он осушит болото и поставит Америку на первое место. Болото забрало свою королеву", — сказала пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт.

В 2020 году действующий президент США Джо Байден набрал в Вашингтоне более 92% голосов, округ никогда не поддерживал кандидата от республиканцев.

Дональд Трамп согласно последним опросам имеет больше шансов на победу на выборах президента США, чем действующий президент Джо Байден.

Ранее Трамп говорил, что сможет закончить российско-украинскую войну через 24 часа в случае возвращения в Белый дом. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что это невозможно.

2 марта Трамп победил на всех трех республиканских кокусах (предварительный этап голосования, на котором определяется единый кандидат от партии) – в Мичигане, Миссури и Айдахо.

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