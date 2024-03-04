Хейли разгромно победила Трампа на праймериз в Вашингтоне: Республиканцы отвергают его
Бывший посол США в ООН Никки Хейли победила на праймериз Республиканской партии в Вашингтоне, округ Колумбия. Об этом сообщил американский канал CNN.
За Хейли в столичном округе проголосовало почти 63% республиканцев, а за 45-го президента США Дональда Трампа — 33%.
"Неудивительно, что республиканцы, наиболее близкие к дисфункции Вашингтона, отвергают Трампа и весь его хаос", — заявила представитель Хейли Оливия Перес-Кубас.
В штабе предыдущего главы Белого дома отреагировали на результаты следующим образом:
"Сегодняшние результаты в Вашингтоне, округ Колумбия, подтверждают цель предвыборной кампании президента Трампа — он осушит болото и поставит Америку на первое место. Болото забрало свою королеву", — сказала пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт.
В 2020 году действующий президент США Джо Байден набрал в Вашингтоне более 92% голосов, округ никогда не поддерживал кандидата от республиканцев.
- Дональд Трамп согласно последним опросам имеет больше шансов на победу на выборах президента США, чем действующий президент Джо Байден.
- Ранее Трамп говорил, что сможет закончить российско-украинскую войну через 24 часа в случае возвращения в Белый дом. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что это невозможно.
- 2 марта Трамп победил на всех трех республиканских кокусах (предварительный этап голосования, на котором определяется единый кандидат от партии) – в Мичигане, Миссури и Айдахо.
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