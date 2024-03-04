Трамп випереджає Байдена на виборах президента — нове опитування CBS News

Трамп також показав найкращі результати, коли респондентів запитали про психічне та фізичне здоров'я кандидатів

Дональд Трамп (Фото: EPA/JIM LO SCALZO)

45-й президент США Дональд Трамп випереджає чинного главу Білого дому Джо Байдена на 4% на майбутніх виборах глави держави у 2024 році. Про це свідчать дані нового опитування каналу CBS News.

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Згідно з дослідженням 52% ймовірних виборців заявили, що підтримають Трампа на виборах, а 48% обрали Байдена.

Також Трамп показав найкращі результати, коли американців запитали про фізичне та психічне здоров'я кандидатів, — 45% сказали, що він здатний обіймати посаду, 17% віддали перевагу Байдену, а 29% заявили, що жоден з них не підходить.

Ще 43% вважають, що тільки Трамп має психічне здоров'я для роботи в Білому домі, Байдена в цьому питанні обрали 26%, ще 25% не вибрали нікого.

Опитування проводилося серед 2159 дорослих жителів США в період з 28 лютого до 1 березня і мало похибку 2,8%.

Дональд Трамп згідно з останніми опитуваннями має більше шансів на перемогу на виборах президента США, ніж чинний президент Джо Байден.

Раніше Трамп говорив, що зможе закінчити російсько-українську війну через 24 години в разі повернення до Білого дому. Президент України Володимир Зеленський вважає, що це неможливо.

2 березня Трамп переміг на всіх трьох республіканських кокусах (попередній етап голосування, на якому визначається єдиний кандидат від партії) – у Мічигані, Міссурі та Айдахо.

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