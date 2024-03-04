Трамп опережает Байдена на выборах президента — новый опрос CBS News

Трамп также показал лучшие результаты, когда респондентов спросили о психическом и физическом здоровье кандидатов

Дональд Трамп (Фото: EPA/ JIM LO SCALZO)

45-й президент США Дональд Трамп опережает действующего главу Белого дома Джо Байдена на 4% на будущих выборах главы государства в 2024 году. Об этом свидетельствуют данные свежего опроса канала CBS News.

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Согласно исследованию 52% вероятных избирателей заявили, что поддержат Трампа на выборах, а 48% выбрали Байдена.

Также Трамп показал лучшие результаты, когда американцев спросили о физическом и психическом здоровье кандидатов, — 45% сказали, что он способен занимать пост, 17% отдали предпочтение Байдену, а 29% заявили, что ни один из них не подходит.

Еще 43% считают, что только у Трампа есть психическое здоровье для работы в Белом доме, Байдена в этом вопросе выбрали 26%, еще 25% не выбрали никого.

Опрос проводился среди 2159 взрослых жителей США в период с 28 февраля по 1 марта и имел погрешность 2,8%.

Дональд Трамп согласно последним опросам имеет больше шансов на победу на выборах президента США, чем действующий президент Джо Байден.

Ранее Трамп говорил, что сможет закончить российско-украинскую войну через 24 часа в случае возвращения в Белый дом. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что это невозможно.

2 марта Трамп победил на всех трех республиканских кокусах (предварительный этап голосования, на котором определяется единый кандидат от партии) – в Мичигане, Миссури и Айдахо.

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