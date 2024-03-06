Супервівторок. Трамп переміг на праймериз майже у всіх штатах, Гейлі виграла у Вермонті

Трамп розкритикував Байдена і заявив, що збирається "перемогти на цих виборах, тому що вони не мають вибору"

Дональд Трамп (Фото: EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH)

45-й президент США Дональд Трамп перемагає на праймериз у Республіканській партії у так званий Супервівторок, коли кокуси одночасно проходять у 15 штатах. Його конкурентка Ніккі Гейлі виграла у штаті Вермонт. Про це повідомляє канал CNN.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Трамп здобуває перемогу щонайменше у 12 штатах з 15: Алабама, Арканзас, Колорадо, Мен, Міннесота, Массачусетс, Північна Кароліна, Оклахома, Теннессі, Техас, Вірджинія та Каліфорнія.

"Це була дивовижна ніч та дивовижний день, це був неймовірний період часу в історії нашої країни. У нас дуже розділена країна, найближчим часом ми об'єднаємо її", – сказав політик.

Він розкритикував чинного голову Білого дому Джо Байдена і сказав, що збирається "перемогти на цих виборах, тому що вони не мають вибору".

"У нас є чудова Республіканська партія з величезним талантом, і ми хочемо єдності, і у нас буде єдність, і це станеться дуже швидко", – заявив Трамп.

Гейлі ж виграла праймериз республіканців у штаті Вермонт.

У Трампа, згідно з останніми опитуваннями, є більше шансів на перемогу на виборах президента США, ніж у чинного президента Джо Байдена.

2 березня Трамп переміг на всіх трьох республіканських кокусах (попередній етап голосування, на якому визначається єдиний кандидат від партії) – у Мічигані, Міссурі та Айдахо.

4 березня Гейлі перемогла на праймериз Республіканської партії у Вашингтоні, округ Колумбія.

Читайте також: Трампу дозволили балотуватись на президентських виборах – вирішив Верховний суд США