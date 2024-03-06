Супервторник. Трамп победил на праймериз почти во всех штатах, Хейли выиграла в Вермонте

Трамп раскритиковал Байдена и заявил, что собирается "победить на этих выборах, потому что у них нет выбора"

Дональд Трамп (Фото: EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH)

45-й президент США Дональд Трамп побеждает на праймериз в Республиканской партии в так называемый Супервторник, когда кокусы одновременно проходят в 15 штатах. Его конкурентка Никки Хейли выиграла в штате Вермонт. Об этом сообщает канал CNN.

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Трамп одерживает победу как минимум в 12 штатах из 15: Алабама, Арканзас, Колорадо, Мэн, Миннесота, Массачусетс, Северная Каролина, Оклахома, Теннесси, Техас, Вирджиния и Калифорния.

"Это была удивительная ночь и удивительный день, это был невероятный период времени в истории нашей страны. У нас очень разделенная страна, в ближайшее время мы объединим ее", — сказал политик.

Он раскритиковал действующего главу Белого дома Джо Байдена и сказал, что собирается "победить на этих выборах, потому что у них нет выбора".

"У нас есть замечательная Республиканская партия с огромным талантом, и мы хотим единства, и у нас будет единство, и это произойдет очень быстро", — заявил Трамп.

Хейли же выиграла праймериз республиканцев в штате Вермонт.

У Трампа, согласно последним опросам, есть больше шансов на победу на выборах президента США, чем у действующего президента Джо Байдена.

2 марта Трамп победил на всех трех республиканских кокусах (предварительный этап голосования, на котором определяется единый кандидат от партии) – в Мичигане, Миссури и Айдахо.

4 марта Хейли победила на праймериз Республиканской партии в Вашингтоне, округ Колумбия.

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