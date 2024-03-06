Байден о втором сроке Трампа: Будет означать возвращение к хаосу, расколу и тьме
Президент США Джо Байден сделал строгое предупреждение, что второй термин 45-го американского президента Дональда Трампа будет означать возвращение к "хаосу, расколу и тьме". Об этом он указал в своем заявлении, с которым ознакомилось издание CNN.
"Четыре года назад я баллотировался из-за экзистенциальной угрозы, которую Дональд Трамп представлял для Америки, в которую мы все верим", – написал Байден.
Американский президент также предупредил, что если Трамп вернется в Белый дом – прогресс, достигнутый его администрацией, окажется под угрозой.
"(Трамп. – Ред.) руководствуется обидой и жадностью, сосредоточен на собственной мести и возмездии, а не на американском народе", – подчеркнул Байден.
Сегодня Трамп победил на праймериз в Республиканской партии в так называемый Супервторник, когда кокусы одновременно проходят в 15 штатах. Его конкурентка Никки Хейли выиграла в штате Вермонт.
- У Трампа, согласно последним опросам, есть больше шансов на победу на выборах президента США, чем у действующего президента.
- 2 марта Трамп победил на всех трех республиканских кокусах (предыдущий этап голосования, на котором определяется единый кандидат от партии) – в Мичигане, Миссури и Айдахо.
- 4 марта Хейли победила на праймериз Республиканской партии в Вашингтоне, округ Колумбия.
Читайте также: Трампу разрешили баллотироваться на президентских выборах – решил Верховный суд США