Байден о втором сроке Трампа: Будет означать возвращение к хаосу, расколу и тьме

Президент США Байден похвастался работой, которую его администрация выполнила за первый срок пребывания в должности

Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден сделал строгое предупреждение, что второй термин 45-го американского президента Дональда Трампа будет означать возвращение к "хаосу, расколу и тьме". Об этом он указал в своем заявлении, с которым ознакомилось издание CNN.

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"Четыре года назад я баллотировался из-за экзистенциальной угрозы, которую Дональд Трамп представлял для Америки, в которую мы все верим", – написал Байден.

Американский президент также предупредил, что если Трамп вернется в Белый дом – прогресс, достигнутый его администрацией, окажется под угрозой.

"(Трамп. – Ред.) руководствуется обидой и жадностью, сосредоточен на собственной мести и возмездии, а не на американском народе", – подчеркнул Байден.

Сегодня Трамп победил на праймериз в Республиканской партии в так называемый Супервторник, когда кокусы одновременно проходят в 15 штатах. Его конкурентка Никки Хейли выиграла в штате Вермонт.

У Трампа, согласно последним опросам, есть больше шансов на победу на выборах президента США, чем у действующего президента.

2 марта Трамп победил на всех трех республиканских кокусах (предыдущий этап голосования, на котором определяется единый кандидат от партии) – в Мичигане, Миссури и Айдахо.

4 марта Хейли победила на праймериз Республиканской партии в Вашингтоне, округ Колумбия.

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