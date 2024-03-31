Байден переміг у праймеріз в Північній Дакоті, набравши понад 90% голосів

Раніше Трамп здобув перемогу на праймеріз від Республіканської партії у цьому штаті

Джо Байден (Фото: ЕРА/ YURI GRIPAS)

Чинний лідер США Джо Байден переміг на президентських праймеріз від Демократичної партії у Північній Дакоті, набравши понад 90% голосів. Про це повідомляють The Hill та Associated Press.

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Зазначається, що опитування здебільшого проводилося поштою. Згідно з даними штаб-квартири Decision Desk, Байдена підтримали 92,4% виборців.

Його перемога була гарантована, хоча в бюлетені було ще сім кандидатів, пише AP.

Журналісти нагадали, що під час праймеріз 2020 року чинний президент програв Північну Дакоту сенатору Берні Сандерсу від штату Вірджинія.

45-й президент США Дональд Трамп переміг на праймеріз Республіканської партії Північної Дакоти 4 березня, отримавши голоси всіх 29 делегатів.

13 березня повідомлялося, що Трамп і Байден набрали вже достатньо голосів на праймеріз в різних штатах для участі у президентських виборах в листопаді 2024 року.

16 січня після перемоги на перших президентських кокусах в Айові Трамп згадав Україну. Він вкотре наголосив, що "дуже швидко" зупинить війну у разі, якщо зможе очолити США, оскільки "прекрасно знає" російського диктатора Путіна та Зеленського.

23 лютого президент Зеленський заявив, що Трамп не зможе "закінчити війну за 24 години" у разі його повернення до Білого дому.

1 березня повідомлялося, що Трамп, згідно з останніми опитуваннями, має більше шансів на перемогу на виборах президента США, ніж чинний глава держави.

6 березня Байден попередив, що другий термін Трампа означатиме повернення до "хаосу, розколу та пітьми".

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