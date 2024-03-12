Трамп говорив, що Гітлер "робив добрі речі". Розповідь колишнього глави адміністрації США

Дональд Трамп (Фото: EPA/ERIK S. LESSER)

Колишній глава адміністрації Білого дому Джон Келлі заявив, що 45 президент США Дональд Трамп хвалив нацистського диктатора Адольфа Гітлера. Про це він розповів у книзі журналіста CNN Джима Сьютто "Повернення великих держав".

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За його словами, в одній із розмов Трамп сказав йому, що Гітлер "зробив кілька добрих речей".

"Я сказав: Ну і що? І сказав: Ну, Гітлер відновив економіку. Але що він зробив із цією відновленою економікою? Він обернув це проти свого народу та проти всього світу. І я сказав: Сер, ви ніколи не зможете сказати нічого хорошого про цього хлопця. Нічого", – сказав Келлі.

Він зазначив, що Трамп чомусь не згадав про Голокост і загибель 400 000 американських солдатів у Європі.

Ексчиновник розповів, що захоплення Трампа Гітлером виходило за межі економічної політики лідера Третього рейху, він також розхвалював його владу над вищими офіцерами.

"Трамп нарікав, що Гітлер зберігав лояльність свого вищого керівництва, тоді як сам Трамп часто цього не робив. Він запитував про проблеми лояльності і про те, як, коли я вказав йому, що німецькі генерали як група не були йому лояльні і навіть намагалися кілька разів убити його, а він цього не знав. Коли він привів нас, генералів, він щиро вірив, що ми будемо лояльні і зробимо все, що він від нас забажає", – заявив ексглава адміністрації.

Представник передвиборчого штабу Трампа Стівен Чунг сказав, що Келлі "цілком заплутався і страждає від тяжкого захворювання синдрому Дональда Трампа".

"Йому потрібна професійна допомога, тому що ненависть поглинає його порожнє життя", – підкреслив соратник Трампа.

В 2021 році прессекретарка Трампа спростувала звинувачення в тому, що експрезидент хвалив Гітлера.

Після перемоги на перших президентських кокусах в Айові 16 січня Трамп згадав Україну. Він вкотре наголосив, що "дуже швидко" зупинить війну у разі, якщо зможе очолити Сполучені Штати, оскільки "прекрасно знає" російського диктатора Путіна та Зеленського.

23 лютого президент Зеленський заявив, що Трамп не зможе "закінчити війну за 24 години" у разі його повернення до Білого дому.

Також він говорив, що адміністрація президента Байдена "майже змусила" Путіна розпочати велику війну проти України.

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