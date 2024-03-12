Трамп говорил, что Гитлер "делал хорошие вещи". Рассказ бывшего главы администрации США

Дональд Трамп (Фото: EPA/ERIK S. LESSER)

Бывший глава администрации Белого дома Джон Келли заявил, что 45 президент США Дональд Трамп хвалил нацистского диктатора Адольфа Гитлера. Об этом он рассказал в книге журналиста CNN Джима Сьютто "Возвращение великих держав".

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По его словам, в одном из разговоров Трамп сказал ему, что Гитлер "сделал несколько хороших вещей".

"Я сказал: Ну и что?" И он сказал: Ну, Гитлер восстановил экономику. Но что он сделал с этой восстановленной экономикой? Он обратил это против своего народа и против всего мира. И я сказал: Сэр, вы никогда не сможете сказать ничего хорошего об этом парне. Ничего", — сказал Келли.

Он отметил, что Трамп почему-то не вспомнил о Холокосте и гибели 400 000 американских солдат в Европе.

Экс-чиновник рассказал, что восхищение Трампа Гитлером выходило за рамки экономической политики лидера Третьего рейха, он также хвалил его власть над высшими офицерами.

"Трамп посетовал, что Гитлер сохранял лояльность своего высшего руководства, в то время как сам Трамп часто этого не делал. Он спрашивал о проблемах лояльности и о том, как, когда я указал ему, что немецкие генералы как группа не были ему лояльны и даже пытались несколько раз убить его, а он этого не знал. Когда он привел нас, генералов, он искренне верил, что мы будем лояльны и сделаем все, что он от нас пожелает", — заявил экс-глава администрации.

Представитель предвыборного штаба Трампа Стивен Чунг сказал, что Келли "полностью запутался и страдает от тяжелого заболевания синдрома Дональда Трампа".

"Ему нужна профессиональная помощь, потому что ненависть поглощает его пустую жизнь", — подчеркнул соратник Трампа.

В 2021 году пресс-секретарь Трампа опровергла обвинения в том, что экс-президент хвалил Гитлера.

После победы на первых президентских кокусах в Айове 16 января Трамп упомянул об Украине. Он в очередной раз подчеркнул, что "очень быстро" остановит войну в случае, если сможет возглавить Соединенные Штаты, поскольку "прекрасно знает" российского диктатора Путина и Зеленского.

23 февраля президент Зеленский заявил, что Трамп не сможет "закончить войну за 24 часа" в случае его возвращения в Белый дом.

Также Трамп говорил, что администрация президента Байдена "почти заставила" Путина начать большую войну против Украины.

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