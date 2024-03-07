"Когда угодно, где угодно и как угодно": Трамп бросил вызов Байдену после выхода Хейли

Дональд Трамп (Фото: JOHN MABANGLO/EPA)

Бывший лидер США Дональд Трамп вызвал американского президента Джо Байдена на прения перед ноябрьскими выборами, несмотря на то что ранее сам уклонялся от ряда республиканских праймериз. Об этом сообщило издание Bloomberg.

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"Для блага нашей страны важно, чтобы мы с Джо Байденом обсудили вопросы, которые являются жизненно важными для Америки и американского народа. Поэтому я призываю к дебатам — когда угодно, где угодно и как угодно!" – заявил Трамп.

Издание отметило, что в течение избирательной кампании Трамп уклонился от пяти дебатов со своими политическими оппонентами. Он не участвовал в подобных мероприятиях, что вызвало критику со стороны бывшего кандидата Криса Кристи, который в своей рекламе назвал Трампа "курицей и неудачником".

Вчера Байден сделал строгое предупреждение, что второй термин 45-го американского президента Трампа будет означать возвращение к "хаосу, расколу и тьме".

Трамп, согласно последним опросам, имеет больше шансов на победу на выборах президента США, чем действующий президент Джо Байден.

6 марта экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли официально объявила о выходе из борьбы за президентскую номинацию от Республиканской партии. Она поздравила своего главного конкурента Трампа, но не поддержала его.

Тогда же действующий президент США Байден призвал приверженцев Хейли поддержать его на предстоящих выборах.

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